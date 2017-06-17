ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و کرج -قزوین/باران در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی اظهار داشت: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج -قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نمیه سنگین گزارش شده است.
وی در ادامه افزود: در تمامی راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور در پایان گفت: در استان مازندارن در اکثر محورها بارش باران و در محور فیروزکوه محدوده تالاب محور هراز محدوده سه راهی بلده مهگرفتگی و کاهش دید گزارش شده و در سایر راهها و محورهای مواصلایتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
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