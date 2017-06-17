  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و کرج -قزوین/باران در مازندران

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و کرج -قزوین/باران در مازندران

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از ترافیک سنگین در در آزاد راه کرج -تهران و کرج-قزوین خبر داد و گفت :هم اکنون بارش باران در استان مازندران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی اظهار داشت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج -قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نمیه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: در تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در پایان گفت: در استان مازندارن در اکثر محورها بارش باران و در محور فیروزکوه محدوده تالاب محور هراز محدوده سه راهی بلده مه‌گرفتگی و کاهش دید گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلایتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

کد مطلب 4006556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها