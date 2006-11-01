به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در سخناني با اشاره به فرا رسيدن 13 آبان ، سالروز تبعيد امام راحل به تركيه و عراق ، شهادت دانش آموزان در تظاهرات اطراف دانشگاه تهران در آستانه انقلاب و تسخير لانه جاسوسي در سال 58 به دست دانشجويان گفت : تسخير لانه جاسوسي پاياني بود بر توطئه هاي طراحي شده عليه جمهوري اسلامي ايران چرا كه سفارت آمريكا آنگونه كه مردم به درستي نامگذاري كردند لانه جاسوسي آمريكا و مركز اجراي آن توطئه ها بود.

وي با ياد آوري اينكه امام (ره) تسخير لانه جاسوسي را انقلابي ديگر ناميدند، اظهار داشت : ما نمايندگان ملت نيز امروز پس از گذشت بيست و چند سال اقدام شجاعانه دانشجويان را گرامي مي داريم و اميدواريم ملت ما راه خود را در حفظ استقلال و بيگانه ستيزي آنچنان كه تا كنون طي كرده است در آينده هم ادامه دهد.

رئيس مجلس با اشاره به فرارسيدن 10 آبان سالروز شهادت قاضي طباطبايي امام جمعه تبريز اظهار داشت: آيت الله قاضي با سابقه ديني و علمي مبارزاتي خود مظهر اعتقاد ديني و اراده ملي مردم آذربايجان بود.

حداد عادل با تسليت شهادت اولين شهيد محراب آيت الله قاضي طباطبايي به همه ملت ايران و مردم آذربايجان تصريح كرد: به آذربايجان تبريك مي گوئيم كه توانسته چنين فرزند دلير و بزرگواري را در داخل خود پرورش دهد.