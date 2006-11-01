"نقد اول" براي بررسي ضعف و قوت آثار شبكه يك است

مجيد نادري، تهيه كننده برنامه "نقد اول"، درباره هدف از توليد و محتواي سري جديد اين برنامه به خبرنگار مهر گفت: "اين برنامه بر اساس روال گذشته در پي نقد و بررسي توليدات شبكه يك سيماست و از حضور كارشناسان و منتقدان و دست اندركاران اصلي ساخت اثر در برنامه استفاده مي شود. البته اين برنامه روند توليد مشخص و برنامه ريزي شده ندارد و با توجه به توليدات شبكه يك و پس از اتمام آنها به خصوص مجموعه هايي با تعداد مخاطب زياد اقدام به نقد و بررسي تلويزيوني برنامه مي كند."



وي در خصوص اينكه تا چه اندازه به ويژگي هاي منفي اثر توجه و در برنامه مطرح مي شود، اعلام كرد: "رويكرد ما در برنامه طرح تمامي نقاط قوت و ضعف سريال است كه اين مسئله در خصوص مجموعه تلويزيوني "صاحبدلان" نيز به خوبي مشخص بود كه البته به دليل گستردگي نقاط قوت سريال بر اين جنبه ها تاكيد بيشتري صورت گرفت. در اين مجموعه برنامه ساختار اجرايي، مضمون و عوامل مختلف تشكيل دهنده يك سريال به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد."



اين تهيه كننده درباره شيوه انتخاب و استفاده از كارشناسان و منتقدان در "نقد اول" توضيح داد: "ما در هر كدام از قسمت هاي برنامه از يك منتقد و يك كارگردان بي طرف دعوت مي كنيم تا جنبه هاي مختلف اثر را بررسي كنند. در اين ميان، ما منتقداني با كارنامه مشخص را دعوت مي كنيم. البته در سري جديد برنامه دنبال دعوت از منتقدان جوان و بااستعدادي هستيم كه شايد به نسبت منتقدان با تجربه تر شهرت كمتري داشته باشند، اما از اين طريق تلاش مي كنيم برنامه از تنوع اجرايي و نوآوري بيشتري در بيان مطالب برخوردار باشد."



نادري درباره اينكه داريوش كاردان بيشتر به عنوان يك طنزپرداز موفق شناخته شده تا مجري برنامه نقد تلويزيوني، اظهار داشت: "كاردان چهره اي شناخته شده براي مخاطبان تلويزيون است و همين مسئله مي تواند در برقراري ارتباط بيشتر با مخاطب موثر باشد. ما براي اجراي اين برنامه گزينه هاي مختلفي را بررسي كرديم و بر اساس جمع بندي كاردان به عنوان مناسب ترين گزينه انتخاب و به كار گرفته شد. وي علاوه بر اينكه توانايي خاصي در طنزپردازي دارد، در اجراي برنامه نيز موفق و تواناست و يكي از نقاط قوت برنامه ما محسوب مي شود."



وي درباره نسبت پرسش هاي مطرح شده دست اندركاران برنامه با سئوال هاي مجري يادآور شد: "بيشتر سئوال هاي برنامه بر اساس ساختار، محتوا و مشكلات احتمالي كه بر سر راه توليد وجود داشته از سوي مجري مطرح مي شود. منتقدان نيز پرسش هايي در مورد بررسي دقيق تر برنامه از دست اندركاران مي پرسند. در اين ميان مجري تلاش مي كند بحث بر اساس فضاي كلي برنامه پيش برود و در اين بين بر اساس بحث هايي كه مطرح مي شود اگر سئوالي به ذهنش برسد آن را مطرح مي كند."



نادري درباره تاثير اين برنامه در شناخت زواياي پنهان آثار تلويزيوني اعلام كرد: "به نظر من ميزان برداشت ذهني مخاطبان از اين برنامه اهميت بسيار زيادي دارد. به همين خاطر نيز ما تلاش مي كنيم منتقدان بي طرف در كار حضور داشته باشند و لايه هاي پنهان اثر براي مخاطب عام به خوبي تبيين شود. به عبارت ديگر، ما در تلاش هستيم شرايطي به وجود آيد تا مخاطب عميق تر به سريال هاي تلويزيوني نگاه كند. اما اينكه تا چه اندازه به اهداف مان دست پيدا كرده ايم نكته اي است كه مخاطبان بايد تعيين كنند."