برخي كشورهاي همسايه از دموكراسي وارداتي عراق مي ترسند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "موفق الربيعي" در كنفرانسي مطبوعاتي دركويت با بيان اينكه

نمي خواهد پاسخ خودروهاي بمبگذاري شده را با خودرويي ديگر بدهد، برخي از كشورهاي همسايه را به تقويت و تغذيه مالي تروريست ها براي ورود به عراق به منظور انجام اقدامات تروريستي متهم كرد.

مشاورامنيت ملي عراق درادامه اين سخنان بدون آنكه اسمي از اين كشورها ببرد، گفت : صبر عراق لبريز شده است.

وي تاكيد كرد: عراق جديد قادر به برخورد با ديگران است، اما مي خواهد به آنان فرصت بدهد تا حساب هاي خود را بازپس گيرند، زيرا اگر بغداد هم اين روش را در پيش گيرد، راه بي بازگشت مي شود.

مشاورامنيت ملي عراق درپاسخ به سوالي مبني براينكه برخي ازكشورهاي همسايه عراق از صادر شدن دموكراسي درعراق

مي ترسند، تصريح كرد:"دموكراسي كالايي است كه عراق آن را وارد كرده است و ما قصد نداريم كه اين كالا را صادر كنيم".

وي خاطرنشان كرد: برخي از همسايگان عراق از اين دمكراسي مي ترسند و بعضي ديگر هم براين باورند كه حضورنيروهاي بيگانه درعراق بر آنها تاثير مي گذارد.

درعين حال "برهم صالح" معاون نخست وزير عراق در كنفرانس مطبوعاتي ديگري در كويت درپاسخ به اين سوال كه آيا سفر "وليد المعلم" وزير امورخارجه سوريه سبب بهبود اوضاع(عراق) مي شود، گفت : اگر سوري ها به طور جدي با عراق همكاري كنند و مرزهاي خود را ( دربرابر نفوذي ها) ببندند و همچنين مانع ورود تروريست ها به عراق شوند؛ در اين صورت است كه اوضاع بهبود خواهد يافت.

وي درادامه افزود: سوري ها بايد بيشتر جدي باشند و همكاري مقبولي با عراق داشته باشند آنان همچنان بايد درك كنند كه اوضاع خشونت درعراق بسيار مخاطره آميز است.