خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساینس الرت نوشت: تأمین برق مورد نیاز خانه ها آن هم با استفاده از انرژی پاک به لطف فناوریهای نوین بیش از پیش رنگ واقعیت به خود می گیرد.

ابتکار جدید محققان در استرالیا در نوع خود جالب توجه است. آنها فرآیند تأمین برق خانه از خورشید را با مقوله زیبایی و سلیقه پیوند زده اند.

تیمی از محققان انستیتو فناوری رویال ملبورن رنگی ساخته اند که می توان از آن به عنوان منبع تولید انرژی پاک هم استفاده کرد.

این رنگ جدید حاوی اکسید تیتانیوم است که در حال حاضر در بسیاری از رنگهای دیواری به کار گرفته می شود. اما ترکیب مهم دیگر سولفید molybdenum نام دارد. این ترکیب شبیه نوعی ژل سیلیکا عمل می کند که در بسته بندی بسیاری از محصولات با هدف جذب رطوبت و سالم ماندن محصول به کار گرفته می شود.

به گفته محققان، این ماده انرژی خورشیدی را همچون رطوبت جذب کرده و در ادامه آب را به دو عنصر سازنده یعنی هیدروژن و اکسیژن تبدیل می کند که از این طریق می توان هیدروژن را برای استفاده از سلولهای سوختی یا تولید برق در خودرو به کار گرفت.

محقق اصلی این پروژه می گوید: افزودن این ترکیب به رنگ به معنای آن است که آجر دیوار خانه عملا به کارخانه کوچک تولید برق از خورشید تبدیل می شود.

اگرچه فعلا قرار نیست این رنگ خورشیدی به عنوان یک محصول تجاری وارد بازار شود اما به زودی شاهد استفاده گسترده از آن خواهیم بود.