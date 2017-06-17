جایزه ۵۰ هزار دلاری سمپوزیوم «حلیه» به هنرمند ایرانی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره سمپوزیوم خوشنویسی «حلیه شریفه» (متن معروف در ستایش پیامبر مکرم اسلام) با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در استانبول برگزار شد.

در این دوره که غلامحسین امیرخانی به عنوان مهمان ویژه، علی شیرازی به عنوان داور از ایران حضور داشتند و هنرمندانی از عراق، مصر، سوریه، ترکیه، ایران، ... در چهار رشته نسخ، نستعلیق، ثلث و شکسته رقابت داشتند، جواد خوران جایزه ویژه ۵۰ هزار دلاری هیات داوری و لوح سپاس جشنواره را از رجب طیب اردوغان دریافت کرد.

رئیس جمهور ترکیه که جمعی از وزرای کابینه او را در این مراسم همراهی می کردند در سخنرانی اش ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره خوشنویسی «حلیه شریفه» به ویژه محمد چبی، مجموعه دار بزرگ ترک و طراح این سمپوزیوم جهان اسلام، خوشنویسی را هنری ممتاز خواند که نقشی مهم در ترویج دین مبین اسلام دارد.

در این دوره مانند دوره های قبل خوشنویسان از سراسر جهان اسلام در این رویداد رقابتی حضور داشتند که جایزه نخست ۲۰ هزار دلاری بخش خط نستعلیق به حبیب رمضان پور از ایران رسید و در ادامه ۱۰ خوشنویس دیگر از کشورمان حائز رتبه های برتر شدند.

در این مراسم محمد چبی بنیانگذار سمپوزیوم «حلیه شریفه» روند شکل گیری این رویداد و اهمیت آن را یادآوری کرد.

او در ادامه از غلامحسین امیرخانی، استاد ارشد انجمن خوشنویسان ایران، به عنوان هنرمندی بزرگ و فیلسوفی روشنفکر یاد کرد و از وی درخواست کرد مقالاتی را برای نشر در مجلات تخصصی خوشنویسی ترکیه به نگارش درآورد.

سپس غلامحسین امیرخانی در سخنانی اهمیت خوشنویسی را در عصر جهانی شدن جهان و فرو ریختن دیوارها دو چندان قلمداد کرد و گفت: از این رهگذر ابتکار شکل گیری «حلیه» می تواند به بهتر دیده شدن این خط و معنای ژرف آن شود.

او ادامه داد: هر انسان بار امانت الهی دارد که پس از کسب معرفت باید آن را به درستی انتقال دهد، متن «حلیه شریفه» سرشار از رازهای این بار امانت است که به لطف خوشنویسی به ادوار مختلف به میراث رسیده است؛ حلیه دو اصل بنیادین اخلاق و تعادل در رفتار را بازتاب می دهد که ضرورت زندگی امروز است.

او در پایان نسخه نجات بشر را هنر خواند و بیان کرد: خوشنویسی، هنر نابی است، هنری که تنها با احساس پاک و شهود می توان در آن رشد کرد.

در ادامه این مراسم داوران این دوره از جشنواره صاواش چویک، علی طوی هر دو از ترکیه و علی شیرازی از ایران معرفی شدند و علی شیرازی در سخنانی گفت: خوشنویسی، میراث فرهنگی و تمدنی تمام کشورهای اسلامی است. خوشنویسی حلقه وصل و نقطه پیوند تمام کشورهای اسلامی ست که حائز اصالت ها و بازگو کننده زیبایی های ناب اسلامی است. خوشنویسی، اخلاق و معرفتی با خود دارد که هنر و جهان امروز به آن نیازمند است لذا همه کشورهای اسلامی باید بکوشند این پتانسیل بزرگ را به دنیا معرفی کنند. از آنجا که ایران و ترکیه دو مهد خاص خوشنویسی هستند وظیفه بزرگ تری به عهده ماست و سمپوزیوم «حلیه» گامی تاثیرگذار در این زمینه است.

شیرازی بیان کرد: در سمپوزیوم پیشین استاد امیرخانی و اینجانب از ایران و سه داور هم از ترکیه بودند، در این دوره هم بنده و دو داور ترک این افتخار را داشتیم، من پیشنهاد می کنم در آینده داورانی از طیف های متنوع تر و دیگر کشورها هم حاضر باشند تا زمینه گسترش هر چه بیشتر این رویداد شکل گیرد.

آثار برندگان «حلیه» سوم، در کتاب نفیس ۱۵۵ صفحه ای به چاپ رسیده است.

مانند سال ۱۳۹۰ که در دومین دوره «حلیه» در آیینی در خانه هنرمندان ۱۲۳ هزار دلار جایزه این جشنواره به ۲۰ خوشنویس برتر اهدا شده بود امثال نیز جوایز نقدی هنرمند برتر ایران هم در مراسمی در تهران اهدا خواهد شد.

«حلیه‌نویسی» از دیرباز در میان خوشنویسان عثمانی راهی برای ابراز ارادت به پیامبر مکرم اسلام بوده است. آنان بر اساس حدیث «استشفوا بالحلیه»، تحریر حلیه شریف را مبارک داشته اند و اعتقاد دارند هر جا متن حلیه باشد، نه فقط از گزند آفاتی چون زلزله، آتش سوزی و قحطی در امان است بلکه موجب آرامش، رفاه و برکت ساکنان آنجا خواهد شد. حتی بر این باورند که حلیه نویسی در روز رستاخیز شفیع افراد خواهد شد.