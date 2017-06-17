توجه به مسائل فرهنگی حساسیت بیشتری می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زاهدی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام علی جلالی به این سمت گفت: توجه به حوزه مسائل فرهنگی حساسیت بیشتری را می طلبد.

وی افزود: توجه به ارزش ها و آرمان های دینی و ضرورت پیشرفت فرهنگی و عدالت اجتماعی و از طرفی اهمیت دادن به عرصه فرهنگی و اجتماعی مستلزم برنامه ریزی بلندمدت و صرف هزینه است.

زاهدی بیان داشت: حوزه فرهنگی باید کارآمد بوده و نگاه ها به گسترش فرهنگ باید با دغدغه باشد در غیر این صورت امکان موفق شدن در این حوزه غیرممکن خواهد بود.

نماینده مردم کرمان راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موفقیت کامل در حوزه فرهنگ مستلزم توجه به چند موضوع است از جمله؛ برنامه مدون بلند مدت فرهنگی، تعامل مستمر با روحانیان، استفاده از نیروهای جوان و خلاق در حوزه فرهنگی همچون هیئات مذهبی و تشکل های دینی عدم موازی کاری در حوزه فرهنگ، التزام عملی مسئولان به عدالت و پرهیز از افراط و تفریط که در حوزه فرهنگی باید نگاهی معتدل و معقول داشته باشیم.

زاهدی در پایان قول مساعد برای همکاری همه جانبه در خصوص مسائل فرهنگی و مذهبی را داد.