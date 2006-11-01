هيچ كدام از دونده ها به ركورد ورودي دوحه نزديك نشدند/ تكليف مشروطي ها را كميته فني مشخص مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات ليگ باشگاههاي كشور با حضور151 دونده از 23 تيم باشگاهي و به مدت دو روز( روزهاي ششم و هفتم آبانماه) در شيراز برگزار شد كه طي آن هيچ ركوردي شكسته و جابجا نشد و تنها در پايان سومين دوره رقابتهاي ليگ باشگاههاي دووميداني كشور تيم نفت تهران قهرماني دوره گذشته خود را 268 امتياز تكرار كرد، تيم ذوب آهن اصفهان با 5/645 امتياز دوم و تيم استقلال تهران هم عنوان سوم را از آن خود كرد.

قراربود برگزاري اين مسابقات بهانه اي باشد براي تثبيت حضور 5 ورزشكار مشروط تيم ملي دووميداني ايران در بازيهاي آسيايي قطراما برگزاري مسابقات بلافاصله بعد ازماه رمضان باعث شد تا هيچ كدام از اين نفرات نتوانند خود را به ركورد مورد نظر فدراسيون نزديك كنند.

دكتر عيدي عليجاني : تكليف برخي از مشروطي ها را كميته فني مشخص مي كند

دكترعيدي عليجاني نائب رئيس فدراسيون دووميداني و مدير تيم هاي ملي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاري اين مسابقات گفت: سطح فني همه ورزشكاران شركت كننده در اين مسابقات خوب بود و تقريبا همگي بهتر ازمسابقه انتخابي خود در تهران دويدند با اين حال 5 نفر مشروطي تيم اعزامي به بازيهاي آسيايي ركورد خود را بهبود ندادند.

وي اظهار داشت: اما با توجه به اينكه تمامي اين نفرات قبل از اين ركوردهاي وردوي را كسب كرده اند و هم اكنون نيز شرايط خوبي دارند شايد در جلسه هفته آينده كميته فني تكليف برخي از آنها قطعي شود. در غير اينصورت تا دوهفته قبل از آغاز بازيهاي دوحه فرصت دارند شرايط خود را تثبيت نمايند.

مدير تيم هاي ملي بزرگسالان : به تمام ورزشكاران اعزامي فرصت كافي مي دهيم

بيژن شادمهر مدير تيم ملي دووميداني بزرگسالان با اظهار اينكه مادر مجموع 12 ورزشكار را به كميته ملي المپيك معرفي كرده ايم گفت: نفرات مشروط دراين ليست براي حضور در دوحه موفقيت نسبي دارند و به اين دليل انتخاب شده اند كه امكان حضور آنها بين نفرات چهارم تا ششم يا هشتم وجود دارد.

وي با بيان اينكه شرايط همه ورزشكاران درمسابقات ليگ باشگاهها خوب بود گفت: ما فرصت كافي به تمام ورزشكاران اعزامي به دوحه مي دهيم تا خود را به شرايط آمادگي مطلوب برسانند. اما بايد دركناراعزام تيم وضعيت مدال آوري را هم درنظربگيريم براي اينكه چنانچه يك تيم 12 نفره را به دوحه ببريم و نتوانيم حداقل دو مدال كسب كنيم بايد در قبالش پاسخگو باشيم.

دررقابتهاي مرحله سوم ليگ باشگاههاي دووميداني كشور در شيراز محمد ارزنده كه نماينده تيم ذوب آهن بود در پرش طول مقام اول را با ركورد 39/7 بدست آورد. امين حسين زاده رهبر قهرمان جوان رشته پرش ارتفاع با ركورد 05/2 متر عنوان دومي را بدست آورد.

پرش نيزه نيز يكي ديگر از رشته هايي است كه با وجود حضور محسن رباني هنوز وضعيت ورزشكار اعزامي اش به دوحه مشخص نيست. رباني در مسابقات باشگاهها ركورد 10/5 متر را ثبت كرد.

سيد مهدي شاهرخي ميز در پرتاب وزنه با ركورد 09/18 متر هنوز شانس حضور را در دوحه تثبيت نكرده است.

مهدي روايي نيز در رشته پرتاب نيزه آخرين نفري است كه بايد شرايط خود را براي اعزام تثبيت كند اما در اين مسابقات با ركورد 02/64 عنواني بهتر از سومي را از آن خود نكرد قبل از روايي، ايوب آرخي از نفت تهران و ياقوتي از تيم ملي حفاري با ركوردهاي 69 و 67 متر وضعيت بهتري داشتند.

در ديگر رشته هاي دووميداني احسان حدادي عضو قطعي تيم ايران در بازيهاي آسيايي در پرتاب ديسك ركورد 63 متر خود را تكرار كرد، افشين داغرحمادي نيز در پرش سه گام با ركورد 15/16 روند صعودي خود را طي مي كند. رضا بوعذار در چهارصد متر با وجود اينكه مقام اول را در كشور دارد ركوردها يش نشان دهنده شرايط سخت مسابقاتي وي در دوحه مي باشد.

سجاد مرادي در 1500 متر و احسان مهاجر شجاعي نيز در 800 متر ركوردهاي خود را تكرار كردند.