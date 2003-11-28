20 پل جديد تردد در تهران ساخته مي شود

محمد علي آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اين پلها در تقاطعهاي خيابانهاي اصلي يا بزرگراهها به خصوص جاهايي كه گره هاي ترافيكي بيشتري دارند احداث مي شوندو قرارداد برخي از اين پلها بسته شده و بقيه نيز مراحل نهايي عقد قرار داد را سپري مي كنند .

وي ادامه داد : اين پلها در مسير بزرگراههاي اصلي تهران مانند بزرگراه رسالت ، شهيد همت ، شهيد صياد شيرازي و ... ساخته مي شوند وعمليات اجرايي اولين پل از اين مجموعه در بزرگراه نياوران امسال آغاز مي شود.

وي همچنين در مورد نحوه اصلاح فني پل نصر توضيح داد: اصلاح روكش پل نصر يكي از ضرورتهاي فني مهم در حفظ و افزايش كارايي آن است كه براي اولين بار با استفاده از تكنولوژي پيشرفته و امروزي در كشور انجام مي شود .

علي آبادي اضافه كرد : در اجراي پروژه روكش اين پل ابتدا تمام آسفالت روي آن تراشيده مي شود به طوري كه فلز به كار رفته در بدنه آن كاملا نمايان شود ، سپس تمام بدنه خارجي آن مانند فلزي كه از كارخانه خارج شده كاملا پاكسازي مي شود.

وي ادامه داد : در مرحله بعد يك لايه نازك از روكش رود كت( road coat ) به ضخامت 3 ميليمتر گذاشته مي شود، بعد از آنكه خشك شد روكش اكسيد باريم بر روي آن ريخته مي شود و سپس به عنوان روكش نهايي دوباره از روكش رود كت به ضخامت 3 تا 5 ميليمتر استفاده مي شود كه اين روكش پس از 18 ساعت كاملا خشك مي شود و رفت و آمد خودروها بر روي آن امكانپذير است.

وي افزود : عمليات روكش ضلع جنوبي اين پل نيز بلافاصله پس از اتمام ضلع شمالي آغاز مي شود و طبق برنامه پس از 9 روز به پايان مي رسد.

وي ادامه داد:هزينه اجراي اين پروژه در پل نصر به ازاي هر متر35 هزار تومان بوده است كه با محاسبه 10هزارمتر مربع براي هر سمت آن مبلغ 350 ميليون تومان براي روكش هر سمت اين پل هزينه مي شود .

علي آبادي گفت : پس از اجراي كامل روكش پل نصر اين عمليات به مرور در پلهاي ديگري كه نيازمند اين اصلاح باشند انجام مي شود كه بر اساس برنامه، عمليات اصلاح روكش پل آزمايش نيز تا پايان امسال اجرا مي شود .

وي همچنين گفت: به طور كلي دونوع پل هوايي براي تردد خودروها در تهران وجود دارد كه با عناوين پلهاي موقت و دائمي ساخته شده اند، پلهاي موقت در تهران تعداد محدودي هستند كه همگي در سالهاي قبل از انقلاب ساخته شده اند و معلوم نيست با وجود آنكه كارايي آنها با پلهاي دائمي تفاوتي ندارد استدلال سازندگان اين پلها براي ساخت پلهاي موقت چه بوده است .

وي افزود: برخي از اين پلها محدوديت تردد دارند و مثلا فقط خودروهاي سواري با حداكثر 2 تن وزن مي توانند از روي آنها عبور كنند ولي تاكنون برنامه مشخصي براي استفاده از پلها در تهران اجرا نشده به همين علت مشغول بررسي فني و كارشناسي پلهاي تهران هستيم تا در موارد خاص به اصلاح آنها بپردازيم.