ايران خطرناكتر از كره شمالي است / تهران در صدد لطمه زدن به ثبات منطقه است!

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، رابرت جوزف معاون وزيرامور خارجه آمريكا دراموركنترل تسليحات و امنيت بين المللي در يك كنفرانس ويديويي كه از سفارت آمريكا در مغرب پخش شد، ادعا كرد:" ايران بزرگترين خطر براي قرارداد عدم گسترش تسليحات كشتارجمعي و پيچيده ترو خطرناكتراز كره شمالي است" .



وي در ادامه ادعاهاي بي پايه و اساس خود افزود:"ه تهديد ايران يك نوع متفاوت است. ايران در ارزيابي مابه شدت به دنبال توانمندي تسليحات هسته اي است."



رابرت جوزف كه در نشست ابتكارعمل مبارزه با تروريسم بين المللي در مغرب شركت كرده است، گفت:" برنامه هسته اي ايران تنها دليل نگراني آمريكا نيست."



وي با مقايسه ايران(كه داراي برنامه هسته اي صلح آميز و تحت نظارت آژانس فعاليت مي كند) و كره شمالي( كه علاوه بر داشتن تسليحات اتمي همچنان از پيوستن به معاهده ان پي تي طفره مي رود) گفت :" ايران يك كشور منزوي نيست و در يك منطقه حساس استراتيك قراردارد كه نفت مطمئنا يك عامل است و مورد توجه قراردارد ، اما كره شمالي يك كشور منزوي است ."



معاون وزيرامور خارجه آمريكا درامور كنترل تسليحات وامنيت بين الملل مدعي شد:"ما رفتار ايران در عراق و افغانستان را زيرنظرداريم . ايران قصد دارد كه به ثبات منطقه لطمه وارد كند."



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در واكنش به تصميم غيرمنتظره كره شمالي مبني بربازگشت به مذاكرات هسته اي ابراز خرسندي كرد كه هرچند وي تيمهايي را براي تضمين اجراي قطعنامه شوراي امنيت كه آن تحريمهايي عليه كره شمالي اعمال كرده است به منطقه اعزام كرده است .



هم اكنون اعضاي شوراي امنيت درحال چانه زني برسر پيش نويس قطعنامه اي شديد اللحن عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران هستند .



در حالي كه آمريكا خواهان اعمال تحريمهاي شديد عليه ايران است ؛ روسيه و چين خواستار تصويب قطعنامه اي نرم درباره موضوع هسته اي ايران هستند.