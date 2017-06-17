ایران تنها کشور برگزار کننده جشنواره فیلم سبز در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، ژما جواهری پور ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در اردبیل تصریح کرد: جشنواره فیلم سبز به مدت چهار دوره در دولت اصلاحات برگزار شد و در ادامه به مدت ۱۱ سال دچار وقفه بود.

وی افزود: به دلیل رویکرد مثبت دولت یازدهم این جشنواره مجدداً در این دولت احیا شد و برای برگزاری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کردیم.

رئیس بخش استان‌های جشنواره فیلم سبز با اشاره به اینکه این جشنواره یکی از ۳۴ جشنواره فیلم سبز دنیا است، تأکید کرد: این جشنواره توانسته در GFN به ثبت برسد بطوریکه سال گذشته از ۸۲ کشور دنیا، هزار و ۲۰۰ فیلم به جشنواره واصل شد.

جواهری پور متذکر شد: علاوه بر این جشنواره فیلم سبز ایران تنها جشنواره‌ای است که در تمامی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در دوره ششم جشنواره نیز تمامی استان‌ها اکران فیلم خواهند داشت بطوریکه تعداد سالن‌های اکران از ۷۰ مورد به ۱۰۰ مورد افزایش یافته است.

رئیس بخش استان‌های جشنواره فیلم سبز با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه در تمامی استان‌ها اضافه کرد: اختتامیه این جشنواره در تهران برگزار خواهد شد.

وی با تأکید به اینکه امسال اجازه نمایش فیلم در تمامی شهرها اعلام شده است، اضافه کرد: جشنواره از ۳۱ خرداد تا شش تیر ماه برگزار شده و اکران فیلم‌ها از چهار بعدازظهر تا ۱۲ شب خواهد بود.

جواهری پور با اشاره به اینکه نمایش فیلم رایگان است، ادامه داد: در کنار جشنواره، گالری‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز به پیشنهاد استان‌ها امکان برگزاری خواهد داشت.

رئیس بخش استان‌های جشنواره فیلم سبز متذکر شد: همکاری دستگاه‌ها در برگزاری این جشنواره به عنوان مسئولیت اجتماعی زیست‌محیطی ادارات لحاظ می‌شود.

وی افزود: علاوه بر مشارکت دستگاه‌ها، واحدهای صنعتی نیز می‌توانند از اقدامات زیست‌محیطی خود فیلم تهیه کرده و در بخش غیررقابتی جشنواره شرکت کنند.