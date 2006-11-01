اولين جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، كليه مديران مسئول ، صاحبان امتياز ، سردبيران نشريات ، به ويژه مطبوعات ديني كه نسبت به درج و انتشار مقاله ، خبر، گزارش ، عكس و غيره با موضوع امام رضا (ع) ، حرم رضوي ، زوار ثامن الحجج (ع) و ... اقدام نموده اند مي توانند جهت معرفي نشريه خود و ارائه آثار منتشره در جشنواره تقاضاي غرفه نمايند .

همچنين نويسندگان ، شعرا ، پژوهشگران ، عكاسان ، طراحان ، گزارشگران و خبرنگاراني كه آثار آنها در مطبوعات كشور منتشر شده نيز مي توانند آثار خود را به دبيرخانه ارسال نمايند .

صاحبان آثار، پژوهش و پايان نامه هايي كه تمام يا بخشي از اثر آنها با موضوع " مطبوعات و جلوه هاي فرهنگ رضوي " تدوين شده مي توانند مشخصا شناسنامه اي ، تاليفات و تحقيقات خود را در جهت شركت در مسابقه به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اراك ارسال نمايند.

اولين جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي درمطبوعات كشور ازسري برنامه هاي چهارمين جشنواره فرهنگي امام رضا(ع) است كه 7 تا 12 آذرماه سال جاري در اراك برگزار مي شود .

