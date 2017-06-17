بسته های خرید صنایع دستی برای گردشگران تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ ویدا توحدی مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشورگفت :عصر روز ۲۴ خرداد ماه نشست کارگروه صنایع دستی با حضور بهمن نامور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، دکتر رشیدیان (عضو کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، علی حاجی شیزری (مدیرکل دفتر توسعه و ترویج)، فریدون میرزالو (مدیرکل دفتر حمایت از تولید)، پویا محمودیان (مدیرکل دفتر امور صادرات)، خانم استاد رضایی (مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی استان تهران)؛ مجیدرضا حریری (رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی)، حسین بختیاری (رئیس مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی) وبهروز سیف الهی (هنرمند صنایع دستی) که در عمارت تاریخی کوشک برگزار شد

وی افزود: در این نشست حاضرین به ارائه نقطه نظرات برای تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری پرداخته و مسائل موردنظر را مورد بحث و مشورت قرار دادند.

توحدی ادامه داد: از اهم مباحث مطرح شده می توان به تعریف رابطه مشخص بین گردشگری و صنایع دستی، آسیب شناسی در رابطه با عدم وجود سند راهبردی در حوزه گردشگری و صنایع دستی و اهداف مورد نظر برای رسیدن به سیاست های مشترک صنایع دستی و گردشگری اشاره داشت که اعضای جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در این حوزه ها پرداختند.

مشاور معاون صنایع دستی کشور تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد، در خصوص تدوین استاندارد سازی کارگاهها و اصالت بخشی به فروشگاههای تأیید شده صنایع دستی (اعطای مجوز صنایع دستی به فروشگاههای مرتبط) تجمیع اطلاعات شود،

وی با اشاره بر دیگر مصوبات این نشست به منظور ارتباط دهی بهتر صنایع دستی و گردشگری، گفت: همچنین مصوب شد تا مطالعات صورت پذیرفته در زمینه پیوند میان صنایع دستی و گردشگری بررسی شود و چالش ها و مشکلات در حوزه صنایع دستی مطرح و مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.

وی با تاکید بر تصویب لزوم برنامه ریزی برای گردشگری هنری با مدیریت مشترک معاونت گردشگری و صنایع دستی در این جلسه افزود: تهیه بسته های خرید صنایع دستی برای گردشگران از طریق حوزه بازرگانی صنایع دستی و شناسایی محورهای گردشگری برای بهره برداری در بخش صنایع دستی نیز دو مصوبه دیگر جلسه امروز کارگروه صنایع دستی بوده است که می تواند به هماهنگی و همگامی بیشتر دو حوزه صنایع دستی و گردشگری در کشور منجر شود.