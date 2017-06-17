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۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان اردبیل:

کارگاه‌های صیانت از محیط‌زیست در خانه جوان اردبیل برگزار می‌شود

کارگاه‌های صیانت از محیط‌زیست در خانه جوان اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل از برگزاری کارگاه‌های آموزش صیانت از محیط‌زیست در خانه جوان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فکری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در اردبیل تصریح کرد: خانه جوان در اردبیل آماده برگزاری کارگاه‌های آموزشی با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی افزود: همچنین خانه جوان استان اردبیل آماده همکاری در برنامه‌های جشنواره فیلم سبز است و از برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای آموزشی و هنری استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: با برگزاری جشنواره فیلم سبز اداره کل ورزش و جوانان استان می‌تواند در برگزاری نمایشگاه‌های زیست‌محیطی، برنامه‌های حمایتی در مهدهای کودک، دیوارنویسی اماکن ورزشی و دعوت از چهره‌های شاخص ورزشی برای تماشای فیلم مشارکت کند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یادآور شد: از سال گذشته کمپین «همه با هم سینما» آغاز به کار کرده و تاکنون هفت برنامه برگزار شده است.

به گفته فکری تا پایان سال این کمپین می‌تواند دو برنامه دیگر نیز برگزار کند و علاوه بر این در جشنواره فیلم سبز نیز مشارکت داشته باشد.

کد مطلب 4006925
محمد میرزایی ناطق

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