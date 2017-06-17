به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فکری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در اردبیل تصریح کرد: خانه جوان در اردبیل آماده برگزاری کارگاه‌های آموزشی با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی افزود: همچنین خانه جوان استان اردبیل آماده همکاری در برنامه‌های جشنواره فیلم سبز است و از برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای آموزشی و هنری استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: با برگزاری جشنواره فیلم سبز اداره کل ورزش و جوانان استان می‌تواند در برگزاری نمایشگاه‌های زیست‌محیطی، برنامه‌های حمایتی در مهدهای کودک، دیوارنویسی اماکن ورزشی و دعوت از چهره‌های شاخص ورزشی برای تماشای فیلم مشارکت کند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یادآور شد: از سال گذشته کمپین «همه با هم سینما» آغاز به کار کرده و تاکنون هفت برنامه برگزار شده است.

به گفته فکری تا پایان سال این کمپین می‌تواند دو برنامه دیگر نیز برگزار کند و علاوه بر این در جشنواره فیلم سبز نیز مشارکت داشته باشد.