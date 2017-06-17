سربازان گمنام امام زمان (عج) مایه افتخار همگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید «حسن عشوری» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی مسئولیت تأمین و حفاظت از امنیت کشور را بر عهده دارند و همگی ما امنیت موجود را مدیون رشادت های این دلاورمردان هستیم.

وی با بیان اینکه گیلانی بودن نخستین شهید وزارت اطلاعات از افتخارات مردم استان است، افزود: اگرچه جسم شهدا با شهادتشان از بین ما می رود اما شهدا در طول تاریخ همیشه زنده و جاویدان هستند.

استاندار گیلان ادامه داد: امنیت موجود در کشور حاصل خون همین شهدا است و بر همه ما واجب است تا امانت دار خون های ریخته شده شهدا باشیم.

شهید «حسن عشوری» نخستین شهید وزارت اطلاعات است که در جریان مبارزه با گروهک های تکفیری و تروریستی در منطقه چابهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار صبح شنبه با حضور وزیر اطلاعات در رشت برگزار شد.