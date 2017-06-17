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۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

استاندار گیلان:

سربازان گمنام امام زمان (عج) مایه افتخار همگان هستند

سربازان گمنام امام زمان (عج) مایه افتخار همگان هستند

رشت- استاندار گیلان با اشاره به رشادت های سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت کشور گفت: سربازان گمنام که برای مبارزه با دشمنان انقلاب تلاش می کنند، مایه افتخار همه ملت ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید «حسن عشوری» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج)  در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی مسئولیت تأمین و حفاظت از امنیت کشور را بر عهده دارند و همگی ما امنیت موجود را مدیون رشادت های این دلاورمردان هستیم.

وی با بیان اینکه گیلانی بودن نخستین شهید وزارت اطلاعات از افتخارات مردم استان است، افزود: اگرچه جسم شهدا با شهادتشان از بین ما می رود اما شهدا در طول تاریخ همیشه زنده و جاویدان هستند.

استاندار گیلان ادامه داد: امنیت موجود در کشور حاصل خون همین شهدا است و بر همه ما واجب است تا امانت دار خون های ریخته شده شهدا باشیم.

شهید «حسن عشوری» نخستین شهید وزارت اطلاعات است که در جریان مبارزه با گروهک های تکفیری و تروریستی در منطقه چابهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار صبح شنبه با حضور وزیر اطلاعات در رشت برگزار شد.

کد مطلب 4006928

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