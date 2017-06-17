به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عذیری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه توانمندسازی و تأمین خوداتکایی مددجویان تحت حمایت از مهم‌ترین اهداف این نهاد است، اظهار کرد: فراهم کردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده‌های نیازمند از طریق استعداد سنجی، مشاوره مهارت آموزی، پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال در اولویت برنامه‌های کاری این نهاد است.

وی اولین مرحله برای ایجاد اشتغال طرح استعدادسنجی و شناسایی افراد مستعد اشتغال در میان مددجویان تحت حمایت این نهاد عنوان کرد و افزود: این طرح، با هدف ایجاد اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد را از نظر وضعیت جسمانی، میزان تحصیلات، مهارت، سوابق کاری، تجارب، وضعیت مسکن، وضعیت زمین‌های مزروعی و غیر مزروعی و سایر اطلاعات مورد نیاز تحلیل و بررسی می‌کند.

عذیری تصریح کرد: طرح استعدادسنجی شغلی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت مددجویان شامل اطلاعات جمع‌آوری شده میدانی، گزارش تحلیلی مددکار خانواده، گزارش تخصصی کارشناسان اشتغال و پیشنهادات در خصوص میزان آموزش‌های مورد نیاز، سنجش میزان استعداد درونی و توانایی جهت اشتغال انجام می‌شود؛ شغل‌های پیشنهادی برای مددجویان مستعد اشتغال بر اساس استعداد و آموزش‌های فردی این افراد است.

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه این طرح در استان تهران با بهره‌گیری از سیستم‌های تشخیص موقعیت جغرافیایی اجرا شده است، افزود: از طریق طرح استعداد سنجی بیش از ۸۷ هزار نفر از مددجویان در گروه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال این نهاد مورد سنجش قرار گرفته‌اند که از این تعداد حدود ۲۸ هزار نفر برای طرح‌های کارانگیزی، توان افزایی، خودکفایی، کارآفرینی و کاریابی شناسایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است با بهره‌گیری اطلاعات تحلیلی استخراج شده طرح استعدادسنجی تا پایان سال ۹۶ به بیش از ۱۶ هزار نفر از مددجویان مستعد اشتغال خدمات آموزشی ارائه شود و همچنین از طریق کاریابی برای بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد با تجربه تحت حمایت کمیته امداد استان تهران ایجاد اشتغال شود.

عذیری یادآور شد: بیش از هشت هزار و ۶۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال ۹۵ از خدمات دوره‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد افزود: آموزش مهارت‌ها و تخصص‌های مختلف در زمینه کسب و کار از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های آموزشی جهت آماده‌سازی افراد تحت حمایت و ورود آنان به بازار کار به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه گروه هدف این آموزش‌ها شامل مددجویان کمک معیشت بگیر، فرزندان مددجو و مددجویان تک و چند خدمتی است، گفت: این نهاد در جهت توانمندسازی مددجویان و خودکفایی و خوداتکایی آنان دوره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را با هدف افزایش سطح مهارتی و توانمندی شغلی افراد تحت حمایت برگزار می‌کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران اظهارکرد: آموزش‌های مهارت آموزی در جهت ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل و یا افزایش مهارت اولیه ارائه و منجر به کسب گواهی‌نامه مهارت می‌شود؛ این آموزش‌ها شامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دوره‌های آموزشی سایر سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی است؛ در سال جاری آموزش‌های مهارت آموزی برای بیش از چهار هزار مددجو در نظر گرفته شده است.

عذیری به ارائه آموزش پایدارسازی به مجریان طرح‌های اشتغال و مددجویان مستعد کار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها با محوریت آموزش بازاریابی، مشتری مداری، برندسازی، بسته‌بندی محولات تولیدی و غیره برای بیش از هشت هزار و ۳۰۰ نفر برگزار می‌شود.

وی تصرح کرد: آموزش‌های پایدارسازی به آموزش‌های رسمی و غیررسمی اطلاق می‌شود که در جهت ارتقاء سطح دانش فنی و افزایش بازدهی افراد دریافت کننده خدمات اشتغال از طریق آشنایی با نوآوری‌های علمی یا تجربی در زمینه شغلی آن‌ها ارائه می‌شود؛ این آموزش‌ها به دو شیوه دوره‌های آموزشی و مهارتی حسب نیاز فعالیت مجریان طرح‌های اقتصاد و حسب نیاز کارفرما