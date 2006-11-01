رئيس جلسه حق ندارد پاسخ تذكر نماينده را بدهد/ هيات رئيسه يك سئوال را 4 ماه براي اعلام وصول نگه داشته است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز در تذكر آيين نامه اي خود خطاب به حداد عادل پرسيد: چرا اگر در چارچوب تفسير شما (بيان تذكر در چارچوب آيين نامه) هم تذكري داده مي شود، متاسفانه جايگزين شما به نحو ديگري با مساله برخورد مي كند؟

وي با استناد به مواد 77، 17 ، 193 و 182 آيين نامه افزود: تصور مي كنم بار آخري كه شما در پاسخ به تذكر دكتر سبحاني اشاره كرديد مي خواهيم از اين پس آيين نامه را اجرا كنيم و سعي مي كنم در ازاي تذكر شما پاسخي ندهم، شما هم همين تفسير و استنباط را از ماده 182 داريد كه نماينده حق دارد تذكر دهد و اين حق ويژه براي رئيس جلسه در نظر گرفته شده كه آن تذكر را ولو اينكه منطبق بر آيين نامه باشد بگويد وارد نيست.

اعلمي تصريح كرد: حال اگر تذكر بنده وارد باشد مي فرمائيد وارد است و بايد ترتيب اثر دهيد و اگر وارد نباشد مي فرماييد وارد نيست و موضوع منتفي مي شود؛ روز گذشته بنده تذكري دارم و شما اذعان داريد كه بنده 5 مرتبه در هفته گذشته خدمت شما رسيدم و شفاها به شما گفتم تذكرات متعددي است كه حضورا به شما مي گويم و اميدوارم ترتيب اثر دهيد.

نماينده تبريز خاطرنشان كرد: شما قول داديد اما متاسفانه ترتيب اثر داده نشد تا اينكه بنده ديروز ناگزير شدم با استفاده از همين ابزار تذكر بدهم و تذكر بنده اين بود كه من سئوالي را 5 ماه قبل در ارتباط با تخلفات شهرداري مطرح كردم كه طبق آئين نامه وقتي دركميسيون قانع نمي شوند و كميسيون مطلب و قانع نشدن نماينده را به هيات رئيسه اعلام مي كند، هيات رئيسه موظف است در اولين جلسه اعلام وصول كند.

وي افزود: اين اعلام وصول ها با توجه به تراكم سئوالات براي نمايندگان به جهت اينكه در نوبت قرار گيرند حائز اهميت است. اكنون سئوالم اين است كه اگر قرار است به موجب قانون اساسي بخشي از اداره امور كشور بر عهده ما باشد وقتي يك نامه از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تا برسد به اتاق هيات رئيسه 4 ماه طول بكشد، آيا ما واقعا اين ظرفيت را داريم كه در اداره امور كشور سهيم باشيم؟

حداد عادل در حين صحبت اعلمي گفت: از آقاي بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خواهش مي كنم به تذكر آقاي اعلمي توجه كند زيرا بعدا بايد خود حضرت عالي اقدام كنيد اما پس از سخنان حداد عادل، اعلمي تاكيد كرد: مشكل از ناحيه كميسيون نيست و من ديروز هم تاريخ ها را ذكر كردم . كميسيون 4 ماه قبل نامه را به هيات رئيسه داده كه وقتي مراجعه كردم گفتند اين نامه در اختيار يكي از اعضاي هيات رئيسه باقي مانده بود.

اعلمي پرسيد: آيا هيات رئيسه اين صلاحيت را دارد كه يك سئوال را 4 ماه و فقط براي اعلام وصول نگه دارد تا يكي دو سال در نوبت قرار گيرد كه سئوال در صحن علني مطرح شود؟

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: اگر شما ديروز رياست جلسه را بر عهده داشتيد، مي فرموديد اين تذكر وارد است چون چاره اي هم نداشتيد اما ديروز پس از اين تذكر همكار محترمي كه رياست جلسه را به عهده داشت (محمدرضا باهنر) به حاشيه رفت.

وي گفت: در حاشيه رفتن خود هم اعلام مي كنند كه آقاي اعلمي شما حرفهاي زيادي براي گفتن داريد اما ظرفيت مجلس را بايد در نظر بگيريد. اولا براساس ماده 182 آئين نامه ايشان اساسا حق ندارد جواب نماينده را بدهد زيرا ما به ازاء تذكر اگر جوابي بدهيد و به نوعي القاء شود كه اظهار نظر متفاوت با نظر من باشد مي توانم از ماده 77 استفاده كنم كه آن گاه حق مجلس گرفته مي شود، ما كوتاه مي گوييم و سكوت مي كنيم اگر قرار باشد تريبون باز باشد و هر كس هر چه خواست بگويد بنده هم مي توانم حرفي بزنم كه باعث ناراحتي ديگران باشد.

اعلمي در ادامه خاطرنشان كرد: از جنابعالي خواهش مي كنم به عنوان رئيس مجلس و با توجه به اينكه به موجب ماده 17 آيين نامه همه اعضاي هيات رئيسه سوگند ياد كردند در اجراي آيين نامه بي طرفي كامل را رعايت كنند به همكار محترمي كه گاهي رياست جلسه را عهده دارمي شود متذكر شويد در چارچوب آيين نامه عمل كند و خارج از آيين نامه اظهار نظر نكند كه حق براي نماينده ايجاد كند.

حداد عادل نيز در پاسخ به تذكر اعلمي در خصوص اعلام وصول نشدن سئوال وي گفت: من شخصا بررسي مي كنم و اگر طبق آيين نامه لازم بود توضيحي به شما داده شود با هم صحبت مي كنيم اگر هم اشكالي از نظر آيين نامه نداشت اعلام اصول مي كنيم.

وي افزود: اما اينكه مي فرماييد در پاسخ نماينده، رئيس جلسه فقط بايد بگويد تذكر وارد است يا نيست، برداشت من اين نيست. آن اظهار لازم است و برخي موارد توضيحاتي علاوه بر وارد بودن و يا نبودن لازم است.

حداد عادل گفت: در جايي كه تك تك نمايندگان حق دارند با استفاده از ماده 77 مطلبي راجع به آنها گفته شده توضيح دهند، اين حق به طريق اولي براي رئيس مجلس هم وجود دارد و اگر كسي راجع به اجراي آيين نامه مطلبي گفت كه رئيس مجلس بايد از خود يا اداره مجلس دفاع كند. رئيس مجلس فقط حق دارد بگويد تذكر وارد است يا نيست بلكه براي رفع ابهام حتي براي خود نماينده توضيحاتي لازم است.

رئيس مجلس در پايان قول داد به اصل موضوع رسيدگي كند.