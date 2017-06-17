حسن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری یازدهمین جشن گلریزان ستاد دیه استان همدان در ۲۹ خرداد ماه مصادف با بیست و چهارم رمضان در محل تالار انصار همدان خبر داد.

محمد یاری افزود: طبق روال هر ساله در رمضان سال جاری جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد زندان های استان همدان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: سال های گذشته میزبان جشن های گلریزانی بودیم که به واسطه آن زمینه رهایی بسیاری از مددجویان واجد شرایط فراهم شد و امسال نیز به همت نیکوکاران شاهد آزادی زندانیان نیازمند غیرعمد خواهیم بود.

مدیر کل زندان های همدان با اعلام آمار ۳۰۰ نفری مددجویان جرایم غیرعمد در زندان های استان همدان عنوان کرد: در سال گذشته زمینه آزادی۲۶۸ نفر از محکومان نیازمند جرائم غیرعمد فراهم شد که امید است این روند در سال جاری بیشتر شود.

محمدیاری با اشاره به عملکرد سال گذشته این نهاد حمایتی در برگزاری آیین جشن گلریزان آزادی اظهار داشت: تمامی مبالغ و کمک های جمع آوری شده در ستاد دیه فقط شامل کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد است.