بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان در خصوص سند ۲۰۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان آمده است؛ از آنجا که نظام سلطه بین الملل با «اصل جمهوری اسلامی» دشمنی دارد یقینا باز هم "نفوذ فرهنگی و تربیتی" را دنبال خواهد کرد و نظام اسلامی نیز در «تربیت نسل تمدن ساز» وظیفه مستمر و خطیر دارد، جا دارد تمهیدات لازم برای موارد فوق اندیشیده شود.

متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

اطلاع یافتیم که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت خارج و انشاءالله نظام اسلامی یک بار دیگر از خطر بزرگ استعمار فرهنگی رهانیده شد. آن اتفاق که می رفت تا اساس و بنیان های تربیتی- آموزشی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد در اثر غفلت و کوتاهی مسئولان و دست اندرکاران شکل گرفت اما با عنایت خداوند متعال، هوشیاری و درایت ولایت و عمل به موقع جبهه انقلاب شناسایی و خنثی گردید. روند پذیرش سند توسعه پایدار در سازمان ملل، پذیرش و تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در چارچوب مقررات یونسکو، اقدامات دولت، وزارتخانه ها به ویژه آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، رسانه ها و فضای مجازی، شخصیت های فکری، فرهنگی و سیاسی و از همه مهمتر ورود مستقیم و مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، مراکز علمی پژوهشی و گفتمان ایجاد شده در جامعه متدین و ... همه و همه تجربه ای دیگر بر تجارب انقلاب اسلامی افزود و نکات درس آموزی را در دل خود دارد که می تواند چراغ راهی برای آینده کشور باشد. با سپاس به درگاه خداوند متعال برای رفع این خطر از نظام تعلیم و تربیت کشور و قدردانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خارج کردن سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت و تاکید بر اجرایی شدن اسناد بالادستی نظام به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، لازم می دانیم از همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی که به روشهای مختلف گفتمان "استقلال" و "نفی سلطه و استعمار فرهنگی" را برای مقابله با اسناد بیگانه ترویج نموده و فرمان مشفقانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب درباره سند مزبور را به مطالبه عمومی تبدیل نمودند، صمیمانه سپاسگذاری نمائیم. از آنجا که نظام سلطه بین الملل با «اصل جمهوری اسلامی» دشمنی دارد یقینا باز هم "نفوذ فرهنگی و تربیتی" را دنبال خواهد کرد و نظام اسلامی نیز در "تربیت نسل تمدن ساز" وظیفه مستمر و خطیر دارد، جا دارد تمهیدات لازم برای موارد فوق اندیشیده شود، بنابراین بسیج فرهنگیان به عنوان فراگیرترین تشکل معلمان و به نمایندگی از این قشر فهمیم، فرهیخته و همیشه بیدار، خواسته های زیر را به استحضار مردم شریف، مسئولان محترم و نخبگان معزز جامعه می رساند:

۱- لغو و بی اثر نمودن مصوبه ۲۵/۶/۹۵ هیئت محترم دولت.

۲- پیگیری دقیق و سریع برای اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بی اعتبار نمودن کلیه بخشنامه ها، ابلاغیه ها و دستورالعملهای ارسالی به دستگاههای مسئول به ویژه دستگاه مهم و تأثیرگذار آموزش و پرورش.

۳- توقف مصادیق و نمونه های آموزشی- تربیتی مبتنی بر روح آموزش ۲۰۳۰ از جمله: توقف طرح برون سپاری تربیت معلم، برگرداندن محتواهای ارزشی حذف شده از کتب درسی، بازنگری در روند خصوصی سازی مدارس و کلاس درس و اقدام موثر و عملی مبتنی بر ارزشها در مراکز پیش دبستانی و مهد کودک ها.

۴- ایفای نقش یک قرارگاه مشرف بر عرصه نبرد، پیشران در عملیات های لازم، فعال کننده ظرفیت ها و فرصت ها، و در یک کلام تعطیل نبودن شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای وظایف ذاتی و قانون خود.

۵- هوشیاری، مراقبت و اهتمام شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاههای مسئول نسبت به عدم تکرار موارد مشابه در زمینه نفوذ و سلطه فرهنگی دشمن و ضرورت پیشگیری از آن.

۶- ایجاد عزم ملی برای اجرای کامل و عاجل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از طریق تعیین وظیفه یکایک دستگاههای مسئول در این زمینه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری جدی پیشرفت آن.

۷- استمرار تلاش مجاهدانه مراجع عظام تقلید، شخصیتهای فکری- فرهنگی، رسانه ها، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش و تمامی کسانیکه برای توقف سند یونسکو کوشیدند در مسیر اجرایی شدن سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش. (با عنایت به اینکه مطالبات ایجابی رهبر معظم انقلاب برای اجرای سند تحول بسیار بیشتر و با سابقه تر از مطالبه سلبی معظم له برای نفی سند یونسکو بوده است)

۸- مقابله جدی دولت، مجلس، دستگاه قضا و شورای عالی انقلاب فرهنگی با جریانی که می خواهد با نفوذ، سیاسی کاری، بی اعتمادی به ظرفیت های درونی، لیبرال و سکولار کردن روش ها و متون، انتصابات سلیقه ای و به دور از شایسته سالاری و ... آموزش و پرورش را از چشم ها بیاندازد.

۹- چاره اندیشی و اقدامات درخور و ملموس از سوی دولت برای حل مشکلات و مسائل آموزش و پرورش و معلمان به ویژه؛ کرامت، نشاط و شادابی معلم، اقتصاد آموزش و پرورش، جذب و تربیت معلم و ...

۱۰- طراحی و بکارگیری ساز و کاری مناسب برای رصد دقیق به روز مطالبات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی، نیازها و اقتضائات جامعه اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت و نظارت و ارزیابی مستمر و موثر بر روند امور مطرح شده.

امید آنکه در ایام و لیالی قدر، به برکت دعای حضرت حجت ارواحنا فداه، تمامی مسئولان و دست اندکاران نظام تعلیم و تربیت کشور، توفیق اهتمام به "تربیت نسل زمینه ساز حکومت جهانی آن حضرت" را پیدا کنند.

والسلام علی عباد ا... الصالحین ۲۵ خرداد ۱۳۹۶