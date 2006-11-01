به گزارش خبرگزاري مهر، امور رسانه اي نخستين جشنواره فيلم بهزيستي اعلام كرد براي شركت در بخش اصلي اين جشنواره بيش از 30 عنوان فيلم سينمايي از فيلم هاي موفق و كارگردانان مطرح كشور به دبيرخانه ارسال شده است.



"رنگ خدا" و "بچه هاي آسمان" مجيد مجيدي، "زندان زنان" منيژه حكمت، "دختران انتظار" رحمان رضايي، "ميم مثل مادر" و "نسل سوخته" رسول ملاقلي پور، "مادرم گيسو" سيامك شايقي، "گل هاي داودي" و "دختري با كفش هاي كتاني" رسول صدرعاملي، "قطار كودكي" و "چوپان دروغگو" سيروس حسن پور، "نبات داغ" محمدعلي آهنگر، "رها" شاهين باباپور، "آلبوم" رضا حميدنژاد، "آرامش در ميان مردگان" مهرداد فريد، "يك قدم تا خدا" علي عطشاني و "هزاران زن مثل من" رضا كريمي از جمله آثاري هستند كه در نخستين جشنواره بهزيستي شركت مي كنند.



به دليل استقبال چشمگير و درخواست فيلمسازان و تهيه كنندگان سيما مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا پايان وقت اداري روز 15 آبان ماه تمديد شد. نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از 12 تا 16 آذرماه در سينماها و فرهنگسراها برگزار مي شود.

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