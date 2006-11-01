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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۲

بزرگان سينما در جشنواره فيلم بهزيستي رقابت مي‌كنند

برترين فيلم‌هاي سينماي ايران و فيلمسازان شاخص كشور در بخش اصلي نخستين جشنواره فيلم بهزيستي با هم به رقابت مي‌پردازند.

به گزارش خبرگزاري مهر، امور رسانه اي نخستين جشنواره فيلم بهزيستي اعلام كرد براي شركت در بخش اصلي اين جشنواره بيش از 30 عنوان فيلم سينمايي از فيلم هاي موفق و كارگردانان مطرح كشور به دبيرخانه ارسال شده است.

"رنگ خدا" و "بچه هاي آسمان" مجيد مجيدي، "زندان زنان" منيژه حكمت، "دختران انتظار" رحمان رضايي، "ميم مثل مادر" و "نسل سوخته" رسول ملاقلي پور، "مادرم گيسو" سيامك شايقي، "گل هاي داودي" و "دختري با كفش هاي كتاني" رسول صدرعاملي، "قطار كودكي" و "چوپان دروغگو" سيروس حسن پور، "نبات داغ" محمدعلي آهنگر، "رها" شاهين باباپور، "آلبوم" رضا حميدنژاد، "آرامش در ميان مردگان" مهرداد فريد، "يك قدم تا خدا" علي عطشاني و "هزاران زن مثل من" رضا كريمي از جمله آثاري هستند كه در نخستين جشنواره بهزيستي شركت مي كنند.

به دليل استقبال چشمگير و درخواست فيلمسازان و تهيه كنندگان سيما مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا پايان وقت اداري روز 15 آبان ماه تمديد شد. نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از 12 تا 16 آذرماه در سينماها و فرهنگسراها برگزار مي شود.
کد مطلب 400702

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