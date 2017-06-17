مازندران با کمبود کتابخانه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان در رابطه با شرایط کتابخانه‌های استان گفت: در ایام کنکور، با مراجعه به کتابخانه‌ها، مشاهده می‌کنیم که دانش‌آموزان به‌علت کمبود فضا در کنار هم نشته‌اند و خانواده‌ها از این حیث دچار مشکل هستند.

وی با اشاره به اینکه استان‌ها اعتبار کافی در این زمینه ندارند، خاطرنشان کرد: نهاد مربوطه در مجلس نیز تحرک لازم در این زمینه را ندارد تا بتواند ردیف‌های خاصی را برای پروژه‌های نیمه‌کاره ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در رابطه با پروژه‌های ملی نیز که اعتبار آن باید از تهران تأمین شود، اعتبار دیده نمی‌شود؛ چرا که این امر نیز، منوط به تحرک نهاد در مجلس است.

جاودانی با پیشنهاد تجمیع پروژه‌ها نیمه‌کاره در رابطه با امور کتابخانه‌ها در استان گفت: در این زمینه می‌توان از خیرین نیز گرفت و با این امر حداقل می‌توان دو پروژه را که پیشرفت فیزیکی بهتری دارند راه‌اندازی شوند، چرا که پخش اعتبار میان تمامی پروژه‌ها، به جایی نمی‌رسد.