قانون جدید مالیاتی گره اقتصادی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در نشست با فعالین اقتصادی استان کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به قانون جدید مالیاتی و مشکلات به وجود آمده در نتیجه تصویب این قانون اظهار داشت: البته اگر زیرساخت های این قانون فراهم می شد می توانست به خوبی پیش رود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: در کشورهای موفق مالیات بر مصرف تعلق می گیرد و همه واحدها به یک صندوق متمرکز متصل هستند بدین گونه که هنگام خرید سهم هریک از واحدها به طور مجزا اخذ می شود.

مصری با اشاره به ایرادات قانون تجارت آن را زمانبر دانست و گفت: برای رفع ایرادات لایحه دولتی قانون مالیات بر ارزش افزوده باید همه فعالین اقتصادی با نمایندگان خود در مجلس به شور نشسته تا مطالبه گری افزایش یابد.

وی افزود: در لایحه فعلی تنها در بخش نخست ایراداتی در تعریف عرضه کالا و نرخ مالیات بر ارزش فروش کالا دیده می شود.

مصری درباره ادغام یا تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: در بیشتر دولتها تنها برای به کارگیری فردی که به او مدیون هستند وزارتخانه ای ایجاد می شود یعنی به جای اینکه برای آدمها کت و شلواری به قواره شان دوخته شود وزارتخانه ای ایجاد می شود.

وی افزود: با این شرایط فعلی ادغام و تفکیک هیچ وزارتخانه ای عاقلانه نیست چه اینکه سبب تحمیل میلیاردها تومان هزینه به کشور می شود.

مصری خاطر نشان کرد: از دیرباز میان صنعت و معدن و بازرگانی اختلافات زیادی بوده است.