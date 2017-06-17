۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سد هراز نیاز است

محمدابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تکمیل پروژه سد مخزنی هراز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و همزمان دو پروژه جابجایی جاده جایگزین و ساخت سد همزمان در حال ساخت است و برنامه تحویل سد هراز توسط پیمانکار این مجموعه تا پایان سال ۹۷ اعلام شد و ما تلاش می‌کنیم که این مهم انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اینکه سد هراز پیشرفت خوبی برخوردار است، ادامه داد: سد هراز تاکنون ۳۰ درصد و جاده جایگزین ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

یخکشی با اشاره به دریافت اعتبارات تخصیص‌یافته سال ۹۵ برای احداث سد هراز بیان کرد: سال گذشته از ۲ بخش ردیف بودجه و اوراق بهادار ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم و درسال جاری هم از ردیف بودجه و ظرفیت اوراق و اسناد اعتبار این پروژه دریافت خواهد شد.

یخکشی ادامه داد: در دو سه سال اخیر حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای سد مخزنی هراز اعتبار دریافت کردیم که در ردیف بودجه این عدد خیلی کم است.

وی با اشاره به بودجه سال ۹۶ بیان کرد: ۱۱ میلیارد تومان از ردیف بودجه تخصیص یافت که به‌علاوه ظرفیت اوراق، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار سال ۹۶ خواهد بود و تلاش ما و پیمانکار این است که تا پایان سال جاری ۹۰ میلیارد تومان کار انجام دهیم.

یخکشی با اشاره به زمان‌بندی تحویل پروژه سد از طرف پیمانکار گفت: بر اساس آنچه پیش‌بینی می‌کردیم عقب هستیم اما با تغییر سیاست و ورود ما از سه سال گذشته بر این پروژه و تغییر پیمانکار، نسبت به سدهای دیگر جلوتر هستیم.