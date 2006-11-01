جشنواره تئاتر رضوي بهترين فرصت پرداختن به متون ديني است

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري چهارمين جشنواره تئاتر رضوي اعلام كرد محمدحسين صفار هرندي با بيان اين مطلب گفت: "ما به لحاظ معنوي و عقيدتي و تاريخي از گنجينه هاي زيادي برخورداريم كه يكي از اين گنجينه هاي ديني مقوله اي است به نام تشيع و امامت و به خصوص شخصيت امام رضا (ع) كه مدفنش در كشور ماست."



وزير ارشاد افزود: "اگر بخواهيم همه متون اين گنجينه را روي كاغذ پياده كنيم، تمام وجودمان در آن غرق خواهد شد و اگر كمي تامل كنيم مي بينيم كه در گذشته نسبت به اين قضيه غفلت داشته ايم. اما فرصتي به نام جشنواره تئاتر رضوي فراهم شد كه زمينه اي را براي بروز استعدادهاي ديني به وجود آورد."



صفار هرندي ادامه داد: "وقتي سري به گنجينه معارف امام هشتم (ع) مي زنيم، مي فهميم كه ما حتي هنوز گوشه كوچكي هم از دنياي پيچيده محبان امام رضا (ع) را كشف نكرده ايم. هر انساني كه مشرف به بارگاه امام رضا (ع) مي شود، وقت بازگشت از سفر وقايع معنوي فراواني براي تعريف كردن دارد كه به نظر من هر كدام از آنها مي تواند دستمايه يك كار نمايشي باشد."



وزير ارشاد در پايان گغت: "جشنواره تئاتر رضوي فرصتي براي تجميع همه اين دلدادگي ها و همه اين سوژه يابي ها در يك نقطه است و مي تواند راهي براي شروع باشد."

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