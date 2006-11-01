آغاز مجدد ليگ برتر كاراته پس از وقفه اي دو ماهه / مبارزه بهترين هاي كاراته ايران بر روي تاتامي

به گزارش خبرنگارمهر، صدرنشين اين رقابتها يعني فولاد مباركه اصفهان 2 بازي سخت و سنگين خواهد داشت. اين تيم ابتدا با نفت اهواز و سپس با دانشگاه آزاد ديدارخواهد كرد. به واقع ديدار اين تيم برابر نفت حكم يك فينال زودرس را دارد يك تيم پيروز گام بلندي را براي قهرماني برداشته است.

تيم پرستاره نفت اهواز كه بيشترين ملي پوش را دراختياردارد آرام فدايي سرمربي نفت به نفراتي چون باپير، حسين روحاني، قهرمان سال 2006 جهان، عليرضا كتيرايي، سيعد فرخي، مهران بهنام فر، نادر جودت و ... دل بسته اند و شاطرزاده به نفراتي چون حسني پور، مجيد طحاني، زنگيساري، اسماعيل ترك زاد، رضا عزيزي، رسول همرنگ و مهدي دوليخاني كه اين 3 نفر آخري چندي پيش در مسابقات جهاني 2006 حضور داشته نقطه قوت تيم فولاد خواهند بود.

البته اگر پيام مرادي و مهرتقي هاشميان را به اين جمع اضافه كنيم خواهيم ديد كه جمعي از بهترين هاي كاراته ايران مقابل هم به ميدان خواهند رفت و اين يعني حضور بسياري از علاقه مندان به كارته كه مي خواهند مبارزه ستاره هاي كاراته را تماشا كنند.

فولادي ها بعد از اين بازي سخت و سنگين رودر روي دانشگاه آزاد قرار خواهند گرفت. دانشگاهي كه رافائل آقايف و مجد تقي اف، قهرمان ونايب قهرمان سال 2006 جهان از كشور آذربايجان را به خدمت گرفته است تا با اين 3 نفر نفراتي چون حبيب حاتمي، مهدي قزلباش، فرشيد محمدي، حسن روحاني، جعفر قلي زاده و الهامي به فكر شكست فولاد باشد.

اين پيروزي مي تواند خاطره تلخ شكست برابر نفت اهواز در هفته اول را از ياد دانشگاه ها خارج كند. البته همانطور كه اشاره شد فولاد با تيم با تجربه و پر از مدعي حضور درتيم ملي، تيمي نيست كه به اين راحتي ها بخواهد صدرنشيني را از دست بدهد.

اما فجرسپاه با ميانگين سني 19 سال، بدون حتي يك ملي پوش ولي با داشتن غلامرضا دباغيان به عنوان سرمربي اگر چه داعيه صدرنشيني يا قهرماني ندارد اما خوب مي داند چگونه از يك تيم جوان بازي بگيرد. اين تيم ابتدا با نفت اهواز و سپس با شيرين فراز غرب ديدار خواهد كرد.

اما در ساير بازيها روز جمعه كه در سالن شهيد شهيد افراسيابي انجام خواهد شد دانشگاه آزاد در گام دوم به مصاف مدرسه كاراته زنجان مي رود. زنجاني ها سپس با شيرين فرازغرب ديدارخواهند كرد.

يكي از نكات مهم بازيهاي جمعه حضور مهران بهنام فر در مسابقات است. اين كاراته كا عنوان دار به دليل آسيب ديدگي مسابقات جهاني فنلاند را از دست داد تا به بهانه اي شود براي مسئولين فدراسيون براي حذف او از مسابقات دوحه قطر. دكتر شكري پزشك تيم ملي كاراته نيز عنوان كرد كه بهنام فر به همين دليل به دوحه نمي رسد ولي خود بهنام فر عقيده اي ديگردارد و مي خواهد درمبارزات روز جمعه اين مسئله را به مسئولين فدراسيون و كادر فني تيم ملي ثابت كند.