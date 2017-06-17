سالگرد شهادت محیط بان شهید پرویز هرمزی درجزیره هرمز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد شهادت محیط بان شهید پرویز هرمزی عصر شنبه با برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد صاحب الزمان هرمز (عج) برگزار شد.

امام جمعه هرمز اظهارداشت: کسانی که جان خود را در راه خدا و خلق خدا و دفاع ار ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی فدا می کنند مقامشان در قالب ارزشهای مادی نمی گنجد.

حجت الاسلام مهدی دری افزود: تلاش، ایثار و از خود گذشتگی محیط بانان همیشه نام این شهید گرانقدر را زنده نگه خواهد داشت.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: غیرت وتعصب به خاک و میهن ، ساده زیستی و کم توقعی و فداکاری و ایثار از مشخصه های اصلی محیط بانان است که وجه مشترکی با مردم این جزیره دارد که در طول تاریخ این شاخصه ها را بارها و بارها نشان داده اند.

سوم تیر سال گذشته دو نفر از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان به نام «محمد دهقانی» و «پرویز هرمزی» توسط شکارچیان متخلف در ارتفاعات منطقه به شهادت رسیدند