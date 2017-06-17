آذربایجان غربی از قطب های تربیت حافظان قرآن در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر شنبه در جلسه هماهنگی چهلمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در ارومیه اظهارداشت: استان در سالهای اخیر به عنوان یکی از قطب های مهم تربیت حافظان و قاریان برجسته در کشور تبدیل شده و کسب رتبه های برتر مسابقات کشوری حاکی از این مدعاست.

وی با ابراز خرسندی از میزبانی مسابقات کشوری قرآن کریم در ارومیه عنوان کرد: ما امیدواریم برگزاری مسابقات کشوری در استان بتواند در ارتقای سطح قاریان و حافظان جوان استان موثر باشد.

سعادت با تاکید برای جلب حمایت، تعامل و همکاری حداکثری ادارات و سازمانهای دولتی، مسئولین اجرایی برگزاری مسابقات را به جلب حمایت و همکاری شرکتهای خصوصی بعنوان اسپانسر در تامین بخشی از هزینه های مسابقات توصیه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ناصر جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در انتهای این نشست با استاندار آذربایجان غربی، حکم ریاست ستاد معین چهلمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم را که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه به قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی محول شده بود، به وی تقدیم کرد.