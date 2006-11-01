بكارگيري ابزار نوري در چشم براي بازگرداندن بينايي به افراد نابينا

به گزارش خبرگزاري مهر، ابزارهاي بصري از اين نوع منجر به ايجاد واكنش هاي شيميايي و انقباضات ماهيچه اي مي شود و تنها با تاباندن نور نقش مواد دارويي را در بدن فعال ساخته يا يك سلول عصبي را تحريك مي كند.

هدف اصلي محققان مركز توسعه پزشكي نانوي دانشگاه "بركلي" و آزمايشگاه ملي "لورنس بركلي" از انجام اين آزمايش تجهيز سلول هاي شبكيه چشم با ابزارهاي نوري است كه از طريق آن سلول هاي عصبي در افراد نابينا فعال شده و خاصيت حساسيت به نور به افراد مبتلا به اختلالات بينايي تخريب كننده بازگردانده شود.

بنا بر گزارش نانوتكنولوژي، محققان در سال 2004 اثبات كردند كه مي توان سلول هاي عصبي كشت داده شده را با استفاده از اين ابزار بصري روشن و خاموش كرد. از آن زمان به بعد دانشمندان ابزارهاي نوري خاصي را درون چشم موش ها كار گذاشتند و قسمتي از حساسيت به نور را در سلول هاي شبكيه چشم اين موجودات بازگرداندند.