  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

/ نابينايان هم مي بينند /

بكارگيري ابزار نوري در چشم براي بازگرداندن بينايي به افراد نابينا

بكارگيري ابزار نوري در چشم براي بازگرداندن بينايي به افراد نابينا

محققان مركز تحقيقاتي تازه تاسيس دانشگاه "بركلي" و آزمايشگاه ملي "لورنس بركلي" سعي دارند ابزارهاي حساس به نوري را در سلول هاي بدن بكار گيرند كه همچون كنترل از راه دور تلويزيون عمل كرده و روشن و خاموش مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، ابزارهاي بصري از اين نوع منجر به ايجاد واكنش هاي شيميايي و انقباضات ماهيچه اي مي شود و تنها با تاباندن نور نقش مواد دارويي را در بدن فعال ساخته يا يك سلول عصبي را تحريك مي كند.

هدف اصلي محققان مركز توسعه پزشكي نانوي دانشگاه "بركلي" و آزمايشگاه ملي "لورنس بركلي" از انجام اين آزمايش تجهيز سلول هاي شبكيه چشم با ابزارهاي نوري است كه از طريق آن سلول هاي عصبي در افراد نابينا فعال شده و خاصيت حساسيت به نور به افراد مبتلا به اختلالات بينايي تخريب كننده بازگردانده شود.

بنا بر گزارش نانوتكنولوژي، محققان در سال 2004 اثبات كردند كه مي توان سلول هاي عصبي كشت داده شده را با استفاده از اين ابزار بصري روشن و خاموش كرد. از آن زمان به بعد دانشمندان ابزارهاي نوري خاصي را درون چشم موش ها كار گذاشتند و قسمتي از حساسيت به نور را در سلول هاي شبكيه چشم اين موجودات بازگرداندند.

کد مطلب 400719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها