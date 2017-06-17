میثم طاهری نایب قهرمان مسابقات «نسکار یورو» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم طاهری اولین راننده ایرانی بود که در این مسابقات شرکت کرده بود. وی اهل تاکستان است و پس از سال ها زندگی در ایران هم اکنون چند سالی است به دوبی مهاجرت کرده ولی عشق به وطن باعث شده تا در تمامی رقابت های بین المللی با نام کشورمان شرکت کند و پرچم مقدس ایران را روی ماشین خود نصب نماید.

میثم که همواره در ارتباط با فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران است در خانواده ای پرورش یافته که اعضای آن علاقمند به خودرو، مسابقات ماشین سواری و مکانیک خودرو بوده اند.

او رانندگی حرفه ای را از پنج سال گذشته در پیست های دوبی آغاز کرد. علاقه میثم به مسابقات ۲۴ ساعته و رقابت های GT باعث شد که دراین تورنمنت شرکت کند. تلاش های او بی نتیجه نماند و توانست پس از حضور در مسابقات بین المللی اسپانیا در مسابقه نسکار یورو در انگلیس مقام دوم را کسب کند و با پرچم ایران بالای سکوی قهرمانی برود.

وقتی از تجربه او از این مسابقات سوال شد او بیان داشت که این مسابقه برایش تازگی داشته و مسابقه دشواری را پشت سر گذاشته است. ترکیب الکترونیکی و نصب دقیق قطعات ماشین با موتور ۵۷۰۰ سی سی و وزن ۱/۲ تنی باعث شده بود کنترل و رانندگی این ماشین با ماشین های دیگر متفاوت باشد.

وی قصد دارد در سال آینده در مسابقات ایندی لایت و یا نسکار آمریکا شرکت کند و هدفش نیز مسابقات ۲۴ ساعته وGT آلمان هست که با فرمول یک متفاوت است.

او همچنین تصمیم دارد این تجربه را به نسل بعدی و افراد علاقه مند دیگر منتقل کند، بنابرین سعی بر اطلاع رسانی و احیای این ورزش در ایران دارد. در حال حاضر مدرسه آکادمی ای در دوبی تاسیس کرده که امیدوار است آن را در ایران نیز گسترش دهد و راه را برای افراد مستعدی که از شرایط مالی مناسب برای شرکت در این ورزش پرهزینه برخوردار نیستند باز کند و از آنها به این شکل حمایت نماید.