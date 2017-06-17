فاز نخست کندرو جنوب به شمال بزرگراه نواب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان در این باره گفت: با اتمام عملیات اجرایی فاز اول احداث باند کندرو بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال حد فاصل خیابان هلال احمر تا خیابان بریانک شرقی در دو لاین عبوری به طول ۱/۳ کیلومتر این محدوده برای تردد وسایط نقلیه به روی شهروندان بازگشایی شد.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: در اجرای این طرح که از مهر ماه سال گذشته توسط معاونت فنی و عمرانی آغاز شد؛ با وجود مشکلات عدیده و معارضات تأسیساتی؛ بسیار زودتر از زمان مقرر و به فاصله ۲ ماه مانده به اتمام برنامه زمان بندی به بهره برداری رسید .

به گفته آبادیان هم اکنون تمامی نواقص موضوعات زیر ساخت از جمله برق، آب، فاضلاب، مخابرات و گاز تکمیل و به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۱۱خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح دسترسی های مورد نیاز شهروندان در خیابان قزوین به بزرگراه نواب و بالعکس و همچنین خیابان شهید اسکندری و بالعکس به منظور دسترسی شهروندان به شبکه بزرگراهی احداث شد . همچنین احداث ایستگاه BRT در محل زیرین قزوین از دیگر نکات این پروژه بوده است.

وی تأکید کرد: با بهره برداری از این پروژه و با اضافه شدن ۲ لاین عبوری در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب در ضلع غربی محدوده منطقه مشکلات ترافیکی در محور نواب در ساعات پر ترافیک بر طرف خواهد شد .