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۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

فاز نخست کندرو جنوب به شمال بزرگراه نواب افتتاح شد

فاز نخست کندرو جنوب به شمال بزرگراه نواب افتتاح شد

شهردار منطقه ۱۱ تهران از افتتاح فاز اول کندرو جنوب به شمال بزرگراه نواب که از سوی معاونت فنی و عمرانی این منطقه در دست اجراست؛ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان در این باره گفت: با اتمام عملیات اجرایی فاز اول احداث باند کندرو بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال حد فاصل خیابان هلال احمر تا خیابان بریانک شرقی در دو لاین عبوری به طول ۱/۳ کیلومتر این محدوده برای تردد وسایط نقلیه به روی شهروندان بازگشایی شد.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: در اجرای این طرح که از مهر ماه سال گذشته توسط معاونت فنی و عمرانی آغاز شد؛ با وجود مشکلات عدیده و معارضات تأسیساتی؛ بسیار زودتر از زمان مقرر و به فاصله ۲ ماه مانده به اتمام برنامه زمان بندی به بهره برداری رسید .

به گفته آبادیان هم اکنون تمامی نواقص موضوعات زیر ساخت از جمله برق، آب، فاضلاب، مخابرات و گاز تکمیل و به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۱۱خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح دسترسی های مورد نیاز شهروندان در خیابان قزوین به بزرگراه نواب و بالعکس و همچنین خیابان شهید اسکندری و بالعکس به منظور دسترسی شهروندان به شبکه بزرگراهی احداث شد . همچنین احداث ایستگاه BRT در محل زیرین قزوین از دیگر نکات این پروژه بوده است.

وی تأکید کرد: با بهره برداری از این پروژه و با اضافه شدن ۲ لاین عبوری در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب  در ضلع غربی محدوده منطقه مشکلات ترافیکی در محور نواب در ساعات پر ترافیک  بر طرف خواهد شد .

کد مطلب 4007210

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