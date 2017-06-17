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۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان- توکیو؛

طلای دسته ۶۲ کیلوگرم هم به چینی‌ها رسید

طلای دسته ۶۲ کیلوگرم هم به چینی‌ها رسید

وزنه بردار دسته ۶۲ کیلوگرم تیم جوانان چین با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم به سه مدال طلا در رقابتهای قهرمانی جهان در توکیو دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در ژاپن با برگزاری پیکار مدعیان دسته ۶۲ کیلوگرم ادامه داشت که «ژیانگ» از چین در حرکت یکضرب ۱۳۰ کیلوگرم و حرکت دوضرب ۱۶۰ کیلوگرم و در نهایت با مجموع ۲۹۰ کیلوگرم به سه مدال طلا دست یافت.

«لوئیس فرناندو»از کلمبیا با مجموع ۲۸۱ کیلوگرم به مدال نقره رسید و«کومالی» وزنه بردار ترکیه با مجموع ۲۷۳ کیلوگرم مدال برنز گرفت.

عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته ۶۲ کیلوگرم به شرح زیر است:
یکضرب:
۱- ژیانگ از چین ۱۳۰ کیلوگرم
۲- کومالی از ترکیه ۱۲۷ کیلوگرم
۳- چنگ از چین ۱۲۶ کیلوگرم
۴- لوئیس فرناندو از کلمبیا ۱۲۶ کیلوگرم
دوضرب:
۱- ژیانگ از چین ۱۶۰ کیلوگرم
۲- لوئیس فرناندو از کلمبیا ۱۵۵ کیلوگرم
۳- جان لوک از آلمان ۱۵۴ کیلوگرم
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۶- کومالی از ترکیه ۱۴۶ کیلوگرم
مجموع:
۱- ژیانگ از چین ۲۹۰ کیلوگرم
۲- لوئیس فرناندو از کلمبیا ۲۸۱ کیلوگرم
۳- کومالی از ترکیه ۲۷۳ کیلوگرم

کد مطلب 4007274

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