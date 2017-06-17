به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش لرستان ظهر امروز با هدف ساماندهی بهینه منابع انسانی و تشریح راهکارهای لازم برای تحقق تفاهم نامه توسعه سنواتی با وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

خدانظر دریکوند مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در این جلسه با اشاره به تفویض اختیار وزارت آموزش و پرورش به استان ها افزود: اگر آموزش و پرورش بتواند برنامه ریزی دقیقی برای ساماندهی بهینه منابع انسانی انجام دهد و از محل ساماندهی درست و منطقی منابع انسانی، در اعتبارات تخصیصی خود صرفه جویی کند، با فراغ بال بیشتری می تواند از اعتبارات صرفه جویی شده به نفع آموزش و پرورش و کارکنان استفاده کند.

وی تعداد کلاس های درس موجود در استان را در سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۶۸ کلاس عنوان کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه توسعه سنواتی باید این کلاس ها به ۱۳ هزار و ۴۷۶ کلاس کاهش یابد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه با اشاره به اینکه تراکم کلاس های دوره ابتدایی استان ۲۰ دانش آموز است و باید تلاش شود تا این تراکم به میانگین کشوری نزدیکتر شود، تاکید کرد: باید اطلاعات جامعی را در خصوص ساماندهی منابع انسانی داشت و مستندات لازم را در تمام موارد تهیه کرد.