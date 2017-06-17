جذب۳۸۷فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، عباس لامعی با اشاره به آغاز ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ۲۹ خرداد ماه اظهارکرد: تمام داوطلبان متقاضی شرکت در چهارمین آزمون استخدامی فراگیر برای وزارت آموزش و پرورش از این تاریخ تا ۵ مرداد ماه می‌توانند با مراجعه به وب سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.

وی گفت: بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش شرایط ثبت‌نام، محل مورد تقاضا، ظرفیت‌های استخدامی به تفکیک واحدهای استانی، جنسیت، سن، شرایط عمومی، اختصاصی و همچنین تاریخ برگزاری چهارمین آزمون مشترک فراگیر در سایت اینترنتی سازمان سنجش درج می‌شود.

لامعی با اشاره به بازنشسته شدن قریب ۵۰۰ نفر از معلمین فرهیخته استان، تصریح کرد: ۳۸۷ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی آینده جذب آموزش و پرورش استان می‌شوند.