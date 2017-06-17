به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار تعدادی از بسیجیان، هوشیاری در مقابل توطئههای دشمن را ضروری دانست و گفت: کسانی که سخن اختلاف انگیز بزنند و جامعه را دوقطبی کرده و کشور را از وحدت که از ضروریات جامعه امروز ما است دور کنند، بیتردید در حال خیانت هستند.
وی افزود: این کشور ولی فقیه دارد و این حکومت با نظام که در رأس آن ولی فقیه ذکر شده با را رأی نود و هشت درصدی مردم قبول شده است.
استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: عدهای در سخنرانیها مکرر از امام و ولی فقیه صحبت میکنند، ولی در عمل خلاف فرمایش ایشان انجام میدهند اگر معنای ولی فقیه را نمیدانید حداقل به درسهای ولایت فقیه امام مراجعه کنید تا بفهمید ولی فقیه چیست و چه اختیاراتی دارد.
وی ادامه داد: در جامعه وحدت عملی میخواهیم، عملاً پشت سر ولی فقیه باشیم نه فقط در سخنرانی یک جلسه بگوییم در جای دیگری سخنرانی خلاف آن را داشته باشیم و جامعه را به اختلاف ببریم.
آیت الله نوری همدانی با بیان این که هرکسی به هر بهانهای بخواهد نظام را تضعیف کند خون شهدا را پایمال کند، امنیت ما را خدشهدار نماید مردم سکوت نخواهند کرد، گفت: مردم با کسی عهد و پیمان نبستهاند. اگر کسی بخواهد ارزشهای اسلامی و انقلابی آنان را زیر سوال ببرند تحمل کنند. پس بجای طرح مسائل اختلاف انگیز همه حول محور رهبری وحدت داشته باشیم و انقلاب را با تمام شاخصها و آرمانهای آن حفظ کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تولید و اشتغال را برای معیشت مردم و کار جوانان جدی بگیریم و کشور مقتدر ایران را با عزت و سربلندی حفظ نماییم؛ نگاه به خارج از کشور نداشته باشیم.
این مرجع تقلید تأکید کرد: نباید دل خوش به آمریکا باشیم، آمریکا ذاتش قلدری و جنایت و خیانت و غارتگری است و همه دیدیم چگونه مجلس آمریکا برجام را نقض میکند آنان برای هیچ کشوری حقوقی قایل نیستند.
آیت الله نوری همدانی گفت: ما از مسئولین به جد میخواهیم سکوت نکنند، اقدام متقابل انجام دهند تا عزت کشور حفظ شود.
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