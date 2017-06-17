  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۲

سرپرست مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

تدریس ۲ رشته کارشناسی در مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان

تدریس ۲ رشته کارشناسی در مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان

خرم‌آباد- سرپرست مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان از جذب دانشجو در ۲ رشته کارشناسی در این مرکز خبر داد.

محمد عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان در سال ۹۴ در سه رشته فرش، طراحی لباس و گردشگری شروع به جذب دانشجو کرد، اظهار داشت: امسال هم با پیگیری صورت گرفته مجوز جذب دانشجو در رشته های معماری داخلی، هتل داری و طلا و جواهر اخذ شده است.

وی با بیان اینکه امسال مرکز علمی کاربردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در ۶ رشته کاردانی دانشجو می پذیرد، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته برای نخستین بار در مقطع کاردانی به کارشناسی نیز رشته های طراحی لباس و گردشگری تدریس خواهد شد.

سرپرست مرکز علمی کاربردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به استقبال خوب دانشجویان از رشته های تحصیلی این مرکز اضافه کرد: در صورت تداوم استقبال از طرف جوانان علاقه مند تلاش خواهیم کرد در سال های آینده چند رشته جدید به این ۶ رشته اضافه کنیم.

کد مطلب 4007328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها