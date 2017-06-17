تدریس ۲ رشته کارشناسی در مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان

محمد عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی لرستان در سال ۹۴ در سه رشته فرش، طراحی لباس و گردشگری شروع به جذب دانشجو کرد، اظهار داشت: امسال هم با پیگیری صورت گرفته مجوز جذب دانشجو در رشته های معماری داخلی، هتل داری و طلا و جواهر اخذ شده است.

وی با بیان اینکه امسال مرکز علمی کاربردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در ۶ رشته کاردانی دانشجو می پذیرد، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته برای نخستین بار در مقطع کاردانی به کارشناسی نیز رشته های طراحی لباس و گردشگری تدریس خواهد شد.

سرپرست مرکز علمی کاربردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به استقبال خوب دانشجویان از رشته های تحصیلی این مرکز اضافه کرد: در صورت تداوم استقبال از طرف جوانان علاقه مند تلاش خواهیم کرد در سال های آینده چند رشته جدید به این ۶ رشته اضافه کنیم.