وزرای دولت آتی باید برای رونق تولید و اشتغال برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مجلس در دولت دوازدهم، به وزرایی رای اعتماد می دهد که برنامه های روشنی برای تقویت تولید و صادرات و اشتغال در دستور کار داشته باشند و حتی وزرای غیر اقتصادی هم باید در این راستا برنامه ارایه دهند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور مثال وزیر علوم باید استراتژی خود را مشخص کند که برنامه های نظام آموزشی در تقویت صادرات و اقتصاد چیست .

وی بیان داشت: می خواهیم با این روش از دولت حمایت کنیم تا دولت برنامه هایش را تحقق بخشد چراکه به مردم وعده داده شده و مردم به امید تحقق وعده ها و بهبود شرایط، پای صندوق های رای حاضر شده اند پس باید دولت مطالبات مردم را پاسخگو باشد و ما نیز مسیر را برای انجام تعهدات مهیا کنیم.

مقدسی خاطرنشان کرد: گرچه دولت نیز به دنبال تغییرات است، اما طبق دیدگاه بسیاری از نمایندگان در این دوره، وزرا باید برنامه های اقتصادیشان را در مجلس مطرح کنند و در بخش اشتغال، تولید و صادرات باید سیاست و برنامه روشن و مشخص داشته باشند، چنانچه قانع شدیم حمایت می کنیم در غیر این صورت باید برنامه ها اصلاح شود .

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین حمایت مجلس مشروط بر این است که همه فعالیت های کشور به سمت و سوی رونق اقتصاد و صادرات حرکت کند .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: من با این طرح موافق نیستم، بیش از ۷۳ درصد از کشورهای جهان وزارتخانه های اقتصادیشان تجمیع شده است، بنابراین تعدد وزارتخانه ها مشکل صادرات و تجارت را حل نمی کند.

مقدسی ادامه داد: البته برای وزیر صنعت، معدن وتجارت عنوان شده که سایه سنگین مسائل معدنی و صنعتی موضوع تجارت را کم رنگ کرده اما به جای اینکه وزارتخانه را تفکیک کنیم، باید ساز و کاری در این فضا برای تقویت تجارت داشته باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تعدد وزارتخانه ها به جز افزایش بوروکراسی چیزی به همراه ندارد و مشکلی حل نخواهد شد بنابراین پیدا کردن راهکار منطقی برای تقویت بخش بازرگانی و تجارت در این رابطه راهگشا است.