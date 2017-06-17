دعوت ۴ بازیکن گلستانی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۳ سال

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی استعدادیابی و انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۳ سال کشورمان از ۳۰ خرداد تا سوم تیر در دو گروه برگزار می‌شود که چهار بازیکن از استان گلستان در این اردوها حضور خواهند داشت.

وی افزود: اردوی گروه اول از ۳۰ خرداد تا اول تیر در کمپ تیم‌های ملی فوتبال در تهران بر پا می‌شود که سیدعلی حسینی مقدم و امیرحسین محمدنیا از استان گلستان در این اردو حضور خواهند داشت.

کوهستانی ادامه داد: اردوی گروه دوم هم از اول تا سوم تیر در کمپ تیم‌های ملی فوتبال در تهران بر پا خواهد شد که افشین صادق نژاد و آرمان مازندرانی از استان گلستان به این اردو دعوت شده‌اند.

وی تصریح کرد: استان گلستان همواره بازیکنان مستعدی در رده‌های پایه تیم‌های ملی فوتبال کشورمان داشته و امیدواریم این استعدادها مانند سردار آزمون و عزت پورقاز روزی به تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران راه پیدا کنند.