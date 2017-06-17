رشد صادرات استان مرکزی در گرو به کارگیری تجهیزات مدرن تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت استان مرکزی با مشکل فرسودگی تجهیزات تولید دست و پنجه نرم می کند و همین موجب افزایش هزینه های تولید و افت کیفیت محصولات شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: اگر به دنبال رشد صادرات محصولات استان هستیم، بایستی صنایع نوسازی و بهسازی شده و از تجهیزات به روز و نوین بهره گیری کنند تا ضمن کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد.

حاجی پور همچنین در رابطه با مساله قیمت بالای حمل و نقل محصولات در استان مرکزی و گلایه های مطرح شده ازسوی تولیدکنندگان در این زمینه، بیان کرد: استان مرکزی در برخی از مولفه ها از جمله هزینه های حمل و نقل، شاهد افزایش قیمت بالاتری نسبت به دیگر استان ها است که این تفاوت به حدود ۲۰درصد می رسد.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه این مساله یکی از دغدغه های تولیدکنندگان است مقرر شده در این رابطه بررسی هایی صورت پذیرد و راهکارهای رفع این مشکل ارزیابی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در راستای رونق صادرات، پیش‌نویس سند توسعه صادرات استان مرکزی که سال گذشته با تشکیل ۲۰جلسه از سوی ارگان های مربوطه تهیه شده، تا کمتر از سه ماه آینده آماده می شود.

حاجی پور ادامه داد: مسائلی در ‌ارتباط با سند توسعه صادرات استان و موضوع تجارت در این رابطه مطرح بود که تا حدودی رفع شده و مراحل تهیه و تدوین این سند در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: هم اکنون ۶۷ طرح در رابطه با توسعه تجارت خارجی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته که تلاش داریم در راستای رشد صادرات استان، از این طرح ها بهره گیری کنیم.