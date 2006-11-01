فرمانده ناتو از كمبود شديد نيرو در افغانستان گلايه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، "ديويد ريچاردز" در گفتگو با روزنامه فايننشال تايمز خاطر نشان كرد كه وي اميدوار است؛ سطح مبارزات به طرف پايان سال ميلادي پايين تر از درگيريهاي خونين تابستان باشد؛ به گونه اي كه نيروهاي وي بتوانند تمركز خود را بر بازسازي اين كشور معطوف كنند.

وي افزود : با وجود چالشها، متقاعد كردن افغانها مبني بر اينكه 31 هزار نيروي ناتو پيشرفتهايي را با كمك ارتش و پليس افغانستان ايجاد كرده اند ، امكان پذير است.

ريچاردز تصريح كرد: دو شركت كانادايي اخيرا به اين كشور آمده اند و هزار نيروي لهستاني طي سال جاري در راه خواهند بود. من مطمئن هستم كه كشورهاي عضو ناتو به پاسخ به اين درخواست ادامه خواهند داد.

فرمانده نيروهاي ناتو در افغانستان گفت كه نشان دادن توانايي جنگيدن و دفاع ازمردم افغانستان به آنها امكان پذير است.

وي همچنين در گفتگو با روزنامه تايمز لندن گفت : طي سه روز اخير ما 150 آشوبگر را كشته ، مجروح و يا دستگير كرده ايم كه بيشتر آن در استانهاي جنوبي اوروزگان و زابل انجام شده است.

طي سال جاري 3 هزار و 100 تن از مردم اين كشور كشته شده اند.

از سوي ديگر، آمريكا در حال اعمال فشار بر اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و آلمان است تا نيروهاي خود را به جنوب افغانستان كه درگيريهاي بيشتري در آنجا صورت مي گيرد، اعزام كنند.