حضور گيلائوري در پرده ابهام/ انصاريان در صورت تاييد پزشكان بازي مي كند

به گزارش خبرنگارمهر، اگرچه علي انصاريان و سياوش اكبرپور پس از غيبتي پنج روزه در تمرين روز سه شنبه استقلال حضور يافته و پا به پاي ديگر بازيكنان تمرين كردند اما با اين حال هنوز به طور كامل بهبود نيافته اند و برنامه درماني آنها تا قبل از دربي ادامه مي يابد.

امين نوروزي پزشك تيم فوتبال استقلال تهران در خصوص وضعيت بازيكنان مصدوم اين تيم به خبرنگار"مهر"گفت: مصدوميت سياوش اكبرپور تا حدود زيادي بر طرف شده و حتي كنار تيم تمرين مي كند. وي تا روز بازي برابر پرسپوليس بايد فيزيوتراپي كند. البته احتمال غيبت او در بازي در حد صفر است.

وي با مطلوب ارزيابي كردن شرايط علي انصاريان خاطر نشان ساخت: انصاريان با مشكل چنداني روبرو نيست و حتي روز سه شنبه با تيم تمرين كرد. تا روز جمعه و قبل از رويارويي با پرسپوليس وي چند مرتبه مورد آزمايش پزشكان قرار مي گيرد و در صورت تاييد آنها دراين ديداربه ميدان خواهد رفت.

شايد تنها بازيكن استقلال كه به سبب مصدوميت در دربي 61 حضور نخواهد داشت آگوستين گيلائوري باشد كه بازهم از ناحيه كشاله ران دچار آسيب ديدگي شده است. نوروزي با تاييد اين خبر گفت: جواب عكس ام آر آي گيلائوري مشخص مي كند كه وي مي تواند در دربي بازي كند يا خير. در حال حاضر ابهام در خصوص شرايط گيلائوري وجود دارد و هنوز آسيب ديدگي اش بطور كامل بهبود نيافته است.