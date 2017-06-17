علیرضا افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس های اوقات فراغت به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با کمک اولیاء و تلاش و همکاری مدیران مدارس برگزار می شوند.

وی افزود: این کلاس ها در ۵ مکان کوی بسیجیان، کوی پاسداران، دارالقرآن، کانون رشد و سالن شهدای فرهنگی و امام علی (ع) شهر پلدختر برگزار می شوند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر عنوان کرد: برای تشکیل این کلاس های در نخستین اقدام با تشکیل ستاد اوقات فراغت راهکارهای عملیاتی ارائه شد؛ همچنین پایگاه های اوقات فراغت برای سهولت دسترسی دانش آموزان و با توجه به پراکندگی جغرافیایی نقاط شهری، مکانهایی در نظر گرفته شده که دانش آموزان بتوانتد به نزدیکترین پایگاه اوقات فراغت مراجعه کنند.

افتخاری افزود: همچنین وجود چند سالن ورزشی (امام علی و شهدای فرهنگی، زینبیه، شاهد پسرانه) ظرفیت هایی هستند که برای اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته شده اند و آنها می توانند به تناسب علاقه خود در رشته های مختلف ورزشی ازجمله کشتی، ژیمناستیک، فوتبال، والیبال و ... شرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: برای برگزاری کلاس های قرآنی، فرهنگی و هنری در ایام تابستان نیز تمهیدات لازم انجام گرفته و دانش آموزان برحسب علاقه خود می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر به زمان ثبت نام دانش آموزان و فعالیت این مکان های تابستانی اشاره کرد و اظهار داشت: با اطلاع رسانی و تبلیغاتی که در سطح مدارس صورت گرفته ثبت نام رشته های ورزشی از ۱۶ خرداد تا هفته اول تیرماه انجام شده و شروع این کلاس ها از هفته دوم تیر به مدت ۷ هفته در رشته های مختلف درسالن های ورزشی با استفاده از مربیان مجرب و رسمی انجام می گیرد.

افتخاری افزود: ثبت نام رشته های قرآنی و فرهنگی هنری (حفظ و قرائت قرآن، کامپیوتر، سفالگری، نقاشی و طراحی، موسیقی و کلاسهای تقویتی) در ۵ پایگاه (کانون رشد، غیردولتی یارمهربان، دارالقران باقرالعلوم، ادب، امام حسن) از اول تیر به مدت دو هفته انجام خواهد شد.

وی گفت: شروع این کلاس ها از ۱۵ تیر به مدت ۷ هفته است که نرخ شهریه رشته ها به تناسب تراکم کلاس ها متفاوت خواهد بود و در پایان کلاس های اوقات فراغت نیز برگزاری اردو های تفریحی، علمی در دستور کار قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر افزود: دانش آموزان دختر و پسر تمام مقاطع تحصیلی می توانند به نزدیک ترین پایگاه فعالیت های تابستانی مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.