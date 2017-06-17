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۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۵۳

دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به مهر خبر داد:

افسر ضد دوپینگ تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان مشخص شد

افسر ضد دوپینگ تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان مشخص شد

تبریز - دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی از مشخص شدن افسر ضد دوپینگ سی و دومین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان خبر داد.

ناصر هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق تایید بنیاد مبارزه با دوپینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری آقای «دکتر تون فرهاگن» از کشور هلند به عنوان افسر مبارزه با دوپینگ در تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان ۲۰۱۷ منصوب شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نامه انتصاب ارسالی از سوی دپارتمان آزمایش های درون مسابقه ای که به امضای خانم آنجلین تورین هماهنگ کننده دپارتمان رسیده است، در حقیقت دپارتمان یاد شده انتصاب ماه اکتبر ۲۰۱۶ خویش را مجددا مورد تایید قرار داده است.

سی و دومین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4007475

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