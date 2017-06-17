مراسم شب قدر با آرامش کامل در حرم امام (ره) در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر شنیده شدن صدای تیر هوایی و اخطار ایست در حرم مطهر امام خمینی(ره) ، یکی از عوامل روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر از آرامش اوضاع امنیتی در این حرم خبر داد.

وی گفت: مراسم شب قدر باشکوه خاص و آرامش در حرم بنیان گذار جمهوری اسلامی در حال برگزاری است.

این مسئول اطلاع رسانی اضافه کرد: مشکل امنیتی در حرم وجود ندارد و مومنین در حال راز و نیاز با پروردگار و اجابت اعمال شب های قدر هستند.

دقایقی قبل در پی مظنون شدن یکی از نیروهای امنیتی به فردی در اطراف حرم به وی اخطار ایست داده می شود که پس از بررسی های اولیه مشخص می شود این عابر مشکل امنیتی ندارد.