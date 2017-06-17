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۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۲:۰۸

هفته سوم لیگ جهانی؛

دی جیورجی: مقابل ایران بازی متفاوتی را از خود ارائه کردیم

دی جیورجی: مقابل ایران بازی متفاوتی را از خود ارائه کردیم

سرمربی تیم ملی والیبال لهستان گفت: در دیدار با ایران موفق به ارائه بازی متفاوتی شدیم و به همین دلیل نیز به پیروزی رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردیناندو دی جیورجی پس از پیروزی شاگردانش مقابل ایران در نشست خبری افزود: امشب و در دیدار مقابل ایران می خواستیم بازی متفاوتی ارائه دهیم و تا حدودی به این هدف نیز رسیدیم.

وی تصریح کرد: به بازیکنانم این پیروزی را تبریک میگویم و از اینکه تا پایان مسابقه جنگیدند، خیلی خوشحال هستم. این برای من مهمترین نکته در مسابقه با ایران بود.

تیم ملی والیبال لهستان در مقابل ایران سه بر صفر به پیروزی رسید و روز یکشنبه در آخرین مسابقه خود در دور مقدماتی لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ به مصاف آمریکا می رود.

کد مطلب 4007513
رضا خسروي

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