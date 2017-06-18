اعتبارات اشتغال بهزیستی مازندران ۳ برابر افزایش یافت

نورالدین علا الدینی در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد معاونت اشتغال بهزیستی مازندران گفت: اعتبارات حوزه اشتغال این سازمان در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد تومان بوده که ۱۲میلیارد تومان آن اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به نام‌گذاری امسال به سال تولید و اشتغال اعتبارات حوزه اشتغال در سال جاری قریب به ۴۲ میلیارد تومان رسیده که درمجموع اعتبارات این بخش رشد سه برابری داشته است.

معاون اشتغال بهزیستی مازندران پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی را در این سازمان مورداشاره قرارداد و گفت: سقف پرداختی در بخش شاغل خانگی ۵ میلیون و خوداشتغالی ۱۵ میلیون تومان بوده است که امسال این سقف در بخش خوداشتغالی به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

علاءالدینی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مستمری مددجویان در این دولت و ازآنجایی‌که مددجویانی که وام خوداشتغالی دریافت می‌کنند از چرخه مستمری خارج می‌شوند، بنا داریم جذب اعتبارات با برنامه‌ریزی انجام شود.

وی افزود: برای این منظور به مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادیم جلسه‌ای ضربتی با بانک‌های عامل برگزار شود تا صورت‌جلسه آن مصوبه‌ای داشته باشد تا همه بانک‌های عامل در بخش تعداد ضامن برای اعطای تسهیلات به مددجویان وحدت رویه داشته باشند.

معاون اشتغال بهزیستی مازندران، یادآور شد: بر طبق مصوبات درون‌سازمانی از کل اعتبارات استانی( حوزه اشتغال) ۵۰ درصد آن به مددجویان بخش توان‌بخشی، ۴۰ درصد اجتماعی وزنان بد سرپرست و ۱۰درصد باقیمانده برای بخش پیشگیری و بهبودیافتگان از اعتیاد در نظر گرفته می‌شود که سال قبل تسهیلات اشتغال بهبودیافتگان ۲۰درصد کل اعتبارات بوده که امسال هم ۱۰ درصد مربوط به جامعه پیشگیری اختصاص خواهد یافت.