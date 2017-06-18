۶۲ درصد تلفات برق مربوط به شهرهای مرکزی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی صبح یکشنبه در جلسه کاهش تلفات که با حضور معاونین فنی، تعدادی از مدیران ستادی و روسای ادارات و بخش‌های امور آمل، شمال بابل، جنوب بابل و بابلسر برگزار شد، بیان داشت: ۶۲ درصد تلفات برق شرکت در امور آمل، بابل جنوب، بابل شمال و بابلسر اتفاق می‌افتد.

وی بابیان اینکه تلفات برق در سه‌ماهه تابستان حداقل برابر ۹ ماه دیگر سال است، اظهار داشت: فصل تابستان برای کاهش تلفات زمان طلایی است و تحقق اهداف کاهش تلفات شرکت به تحقق اهداف در امور بستگی دارد.

شهابی بیان داشت: با افزایش گرما، تلفات فنی و غیر فنی برق به‌شدت افزایش می‌یابد و برنامه شرکت توزیع مهار تلفات در ایام گرم سال است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه‌های غیر فنی مانند بازرسی جدی لوازم اندازه‌گیری، تعویض کنتورهای معیوب، فیکس کردن کنتورهای مکانیکی، پایش شبکه و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و اجرای پروژه‌های فنی مانند توسعه فیدر، تعویض سطح مقطع شبکه ۲۰ کیلوولت، کاهش شعاع تغذیه و بهبود ولتاژ و سایر پروژه‌های تأثیرگذار، تلفات در فصل تابستان مهار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق مازندران در ادامه ضمن بیان این مطلب که پروژه‌های فنی هرچه زودتر باید تبدیل به قرارداد شود اظهار داشت: با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر و پایدار مشکلات پیش روی شرکت برطرف خواهد شد.

در پایان این جلسه مدیران امور آمل، بابل شمال، بابل جنوب و بابلسر بابیان عملکرد امور مربوط در سال ۹۶ به ارائه برنامه‌های پیش رو برای کاهش تلفات برق در فصل تابستان اشاره کردند.