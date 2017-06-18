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۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۷

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

۶۲ درصد تلفات برق مربوط به شهرهای مرکزی مازندران است

۶۲ درصد تلفات برق مربوط به شهرهای مرکزی مازندران است

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تاکید کاهش تلفات برق در تابستان گفت: ۶۲ درصد تلفات برق در شهرهای مرکزی استان رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی صبح یکشنبه در جلسه کاهش تلفات که با حضور معاونین فنی، تعدادی از مدیران ستادی و روسای ادارات و بخش‌های امور آمل، شمال بابل، جنوب بابل و بابلسر برگزار شد، بیان داشت: ۶۲ درصد تلفات برق شرکت در امور آمل، بابل جنوب، بابل شمال و بابلسر اتفاق می‌افتد.

وی بابیان اینکه تلفات برق در سه‌ماهه تابستان حداقل برابر ۹ ماه دیگر سال است، اظهار داشت: فصل تابستان برای کاهش تلفات زمان طلایی است و تحقق اهداف کاهش تلفات شرکت به تحقق اهداف در امور بستگی دارد.

شهابی بیان داشت: با افزایش گرما، تلفات فنی و غیر فنی برق به‌شدت افزایش می‌یابد و برنامه شرکت توزیع مهار تلفات در ایام گرم سال است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه‌های غیر فنی مانند بازرسی جدی لوازم اندازه‌گیری، تعویض کنتورهای معیوب، فیکس کردن کنتورهای مکانیکی، پایش شبکه و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و اجرای پروژه‌های فنی مانند توسعه فیدر، تعویض سطح مقطع شبکه ۲۰ کیلوولت، کاهش شعاع تغذیه و بهبود ولتاژ و سایر پروژه‌های تأثیرگذار، تلفات در فصل تابستان مهار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق مازندران در ادامه ضمن بیان این مطلب که پروژه‌های فنی هرچه زودتر باید تبدیل به قرارداد شود اظهار داشت: با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر و پایدار مشکلات پیش روی شرکت برطرف خواهد شد.

در پایان این جلسه مدیران امور آمل، بابل شمال، بابل جنوب و بابلسر بابیان عملکرد امور مربوط در سال ۹۶ به ارائه برنامه‌های پیش رو برای کاهش تلفات برق در فصل تابستان اشاره کردند.

کد مطلب 4007563

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