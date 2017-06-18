۳۵ پروژه زیربنایی و خدماتی در بخش کشاورزی طبس اجرایی می شود

داوود بخشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۳۵ پروژه زیربنایی و خدماتی در بخش کشاورزی طبس مصوب و تامین اعتبار شده است.

وی، اعتبار مصوب این پروژه ها را ۱۱.۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی طبس با بیان اینکه تاکنون ۶.۵۲ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته است، عنوان داشت: این اعتبارات از محل اعتبارات ملی، استانی، دو درصد حاصل از نفت و گاز، ماده ۱۸۰ و کمک های فنی و اعتباری تامین شده است.

پرداخت ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان

بخشایی همچنین به پرداخت بیش از چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان طی این مدت اشاره کرد و گفت: این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ای بوده که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری احداث شبکه فرعی آبیاری در اراضی زیر سدهای کریت و نهرین با تخصیص هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ادامه داشته است، بیان داشت: همچنین امسال تسطیح و یکپارچه سازی اراضی زیر سدهای کریت و نهرین و با تخصیص اعتبار شش میلیارد ریال ادامه یافت.

مدیر جهاد کشاورزی طبس، اجرایی شدن ۲۸ پروژه سامانه های نوین آبیاری را یکی دیگر از پروژه های اجرا شده در سال زراعی جاری عنوان کرد و گفت: امسال ۲۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان با اعتباری معددل ۱۰ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است.

تامین اعتبار ۱۶ پروژه سامانه های نوین آبیاری

بخشایی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۱۶ پروژه سامانه های نوین آبیاری در سطح ۵۹۶ هکتار با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال تامین اعتبار شده است.

وی همچنین از احداث سه باب استخر ذخیره آب کشاورزی با ظرفیت دو هزار و ۹۰۰ متر مکعب در این مدت خبر داد و گفت: این پروژه ها نیز با اعتباری بالغ بر ۶۴۴ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.