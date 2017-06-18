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۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

رئیس جمهور عراق:

برگزاری همه‌پرسی استقلال کُردها براساس قوانین پارلمان منعی ندارد

برگزاری همه‌پرسی استقلال کُردها براساس قوانین پارلمان منعی ندارد

«فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان براساس قوانین پارلمان و نهادها و مؤسسات متولی قانون اساسی کشور، منعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «فؤاد مصعوم» رئیس جمهوری این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کُردهای مستقر در داخل و خارج اقلیم کردستان، بخش مهمی از بافت اجتماعی عراق را تشکیل می دهند و شاید در مقایسه با دیگر اقشار عراقی، متحمل درد و رنج های بیشتری شده باشند. 

بر اساس این گزارش، معصوم همچنین در بیانیه خود آورده است: این حق کُردهاست که با اختیار خود سرنوشتشان را تعیین کنند. از دیدگاه ما در دولت عراق، برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان براساس قوانین پارلمان و نهادها و مؤسسات متولی قانون اساسی کشور، منعی ندارد.

معصوم همچنین اعلام کرده است: همه پرسی که قرار است انجام شود باید تمامی برادران کُرد را دربرگیرد؛ چه کردهای فیلی و چه کردهای داخل و خارج از اقلیم کردستان و حتی کردهای ساکن خارج از عراق. 

رئیس جمهوری عراق همچنین گفته است: نتایج همه پرسی در چارچوب مرزهای اداری کنونی به جز مناطق مورد منازعه، تعریف می شود. 

وی همچنین افزود: اما در خصوص مناطق مورد منازعه باید یک همه پرسی جداگانه برگزار شود.

معصوم همچنین گفته است: اگر نتایج همه پرسی به نفع استقلال کُردها رقم خورد، دولت عراق به تشکیل یک کمیته بازنویسی قانون اساسی براساس وضع جدید مبادرت می ورزد.

کد مطلب 4007687

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
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      اگر این طور باشد که آقای معصوم میگویند، پس قانون اساسی این کشور خدشه دار است زیرا در هیچ کشوری در دنیا تمامیت ارضی و کلیت و یکپارچگی کل کشور نباید زیر سؤال برود.

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