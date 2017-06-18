به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «فؤاد مصعوم» رئیس جمهوری این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کُردهای مستقر در داخل و خارج اقلیم کردستان، بخش مهمی از بافت اجتماعی عراق را تشکیل می دهند و شاید در مقایسه با دیگر اقشار عراقی، متحمل درد و رنج های بیشتری شده باشند.

بر اساس این گزارش، معصوم همچنین در بیانیه خود آورده است: این حق کُردهاست که با اختیار خود سرنوشتشان را تعیین کنند. از دیدگاه ما در دولت عراق، برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان براساس قوانین پارلمان و نهادها و مؤسسات متولی قانون اساسی کشور، منعی ندارد.

معصوم همچنین اعلام کرده است: همه پرسی که قرار است انجام شود باید تمامی برادران کُرد را دربرگیرد؛ چه کردهای فیلی و چه کردهای داخل و خارج از اقلیم کردستان و حتی کردهای ساکن خارج از عراق.

رئیس جمهوری عراق همچنین گفته است: نتایج همه پرسی در چارچوب مرزهای اداری کنونی به جز مناطق مورد منازعه، تعریف می شود.

وی همچنین افزود: اما در خصوص مناطق مورد منازعه باید یک همه پرسی جداگانه برگزار شود.

معصوم همچنین گفته است: اگر نتایج همه پرسی به نفع استقلال کُردها رقم خورد، دولت عراق به تشکیل یک کمیته بازنویسی قانون اساسی براساس وضع جدید مبادرت می ورزد.