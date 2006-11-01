بيش از 500 هزار تن چاي خارجي وارد كشور شد

به گزارش خبرنگار مهر ،‌قاسم رضاييان مدير عامل شركت چاي نوبر طي گزارشي با اشاره به ادامه بحران در صنعت چاي كشور ،‌و انبار شدن صدها هزار تن چاي ،‌گفت:‌ علي رغم ممنوعيت واردات چاي از سال 79، هم اكنون حدود 250 هزار تن چاي در انبارها باقي مانده است.

به گفته وي اين در حالي است ميزان توليد چاي در كشور حدود 30 هزار تن و مصرف آن بيش از 100 هزار تن است.

رضاييان با انتقاد ازقيمت تعيين شده براي خريد برگ سبز چاي از كشاورزان ‌گفت:‌ چاي ايراني جزو ‌چاي هاي خوب دنيا است و اگر قيمت واقعي چاي به كشاورز برسد ،‌كشاورز نيازي به صدقه ندارد.

وي با انتقاد از اينكه پول حاصل از خريد چاي به توليد كنندگان واقعي كه همان كشاورزان هستند نمي رسد، اعلام كرد : مصرف كننده ايراني براي خريد هر كيلو چاي سه هزار تومان پرداخت مي كند كه با توجه نياز 100 هزار تني چاي ،‌ كل مبلغ پرداختي براي خريد چاي در يك سال معادل 300 ميليارد تومان برآورد مي شود و اين در حالي است كه از اين مبلغ فقط حدود 25 ميليارد تومان توسط 54 هزار خانوار كشاورز با حدود 190 واحد توليدي جذب مي شود.

رضاييان خواستار حل مشكلات چاي توسط دولت شد و تاكيد كرد: اطمينان داريم كه مشكل چاي ايراني به راحتي قابل حل بوده وراه حل ارائه داده و در صورت لزوم بار ديگر راه حل ارائه خواهيم داد.