واگذاري فضاهاي آموزشي بلا استفاده به دانشگاه پيام نور / ارجحيت اتمام پروژه هاي نيمه تمام بر افتتاح واحدهاي جديد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر علي احمدي بر مسئوليت عظيم دانشگاه پيام نور در فراهم آوردن امكانات و بسترهاي لازم براي تحصيل جوانان و لزوم مساعدت بانك ملت در ارائه تسهيلات لازم به اعضاي هيات علمي و كارمندان و دانشجويان اين دانشگاه تاكيد كرد و گفت: اعضاي هيات علمي و كارمندان دانشگاه پيام نور در شرايط بسيار سختي خدمت رساني مي كنند به طوري كه ما به ازاي هر 100 دانشجو يك كارمند داريم اين در حالي است كه در دانشگاه هاي ديگر نسبت كارمند به دانشجو يك به 17 است.



وي اضافه كرد : دانشگاه پيام نور در مورد اعضاي هيات علمي نيز با كمبود مواجه است و سعي داريم كه به ازاي هر رشته محل حداقل يك عضو هيات علمي جذب كنيم كه قطعا به دليل كمبودها اعضاي هيات علمي در ارائه خدمات به دانشجويان با مشقت و سختي بسياري كار مي كنند.



علي احمدي در ادامه با اشاره به فعاليت هاي دانشگاه پيام نور در راستاي بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان اظهار داشت : محتواي دروس طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تغييرات اساسي خواهد داشت به نحوي كه ضمن اهتمام به تقاضاي بازار و مهارت هاي مورد نياز دانشجويان، بومي سازي نيز در محتوا و دوره هاي درسي لحاظ شود.



وي اضافه كرد : برنامه درسي دانشجويان جديد به نحوي است كه تمامي دانشجويان ملزم به گذراندن 16 واحد دروس مهارتي LCDL، مهارت هاي كار آفريني، حل مسئله و .... هستند ضمن اينكه رشته هاي جديدي با در نظر گرفتن نياز بازار مانند مهندسي اجرايي و مهندسي جامع براي دانشجويان دانشگاه پيام نور طراحي شده است. وي توجه به مرزهاي دانش و نيازهاي بومي را از اصول مهم در طراحي رشته هاي تحصيلي دانست.



بر اساس گزارش دانشگاه پيام نور، علي احمدي با اشاره به كلاس هاي رفع اشكال دانشگاه گفت: شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور تاكنون به صورت برگزاري كلاس هاي رفع اشكال براي دانشجويان بوده كه در حال حاضر اين كلاس ها تبديل به كلاس هاي مرور درس شده و حداقل يك كلاس فيزيكي براي قريب 2500 رشته محل در نظر گرفته شده است .



وي همچنين به تجهيز كلاس هاي درس اشاره كرد و گفت : تمام 2500 كلاس دانشگاه مجهز به سيستم powerpoint و تلويزيون آموزشي خواهند بود و اساتيد كتب مرجع خود را در قالب اين سيستم ارائه مي كنند .



ارجحيت اتمام پروژه هاي نيمه تمام بر افتتاح واحدهاي جديدرئيس دانشگاه پيام نور با بيان اينكه ساختمان هاي آموزشي دانشگاه پيام نور به دليل دنباله روي از دو سياست ناقص از بدو تاسيس دانشگاه با مشكلات بسياري روبرو است، اظهار داشت: مسئوليت تامين ساختمان آموزشي دانشگاه پيام نور در هر شهري بر عهده موسس بوده و تامين مخارج آن نيز از شهريه دانشجويان و نزديك 20 درصد نيز كمك هاي دولت بوده كه به دليل نارسايي هاي موجود هم اكنون اغلب ساختمان هاي آموزشي به صورت پروژه هاي نيمه تمام در اختيار دانشگاه قرار دارد و بسياري از مراكز نيز ساختمان آموزشي ندارند كه اين مسئله با توجه به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان را با مشكلات بسياري روبه رو خواهد كرد.

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